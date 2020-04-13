Пожежа в Чорнобильській зоні знаходиться в двох кілометрах від сховищ з високоактивними радіоактивними відходами.

Про це директор Chornobyl Tour і Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко повідомив в Facebook.

За його словами, вогонь добрався до Прип’яті.

“Зараз вогонь дістався Прип’яті і знаходиться в двох кілометрах прямо від сховищ радіоактивних відходів “Підлісний”, де розташовані найбільш високоактивні радіаційні відходи всієї Чорнобильської зони, і від самої ЧАЕС”, – повідомив Ємельяненко.

Він додав, що Чорнобильські пожежі гасять вже десятий день, а вогонь, незважаючи на роботу рятувальників, вільно переміщається за вітром, і зараз дістався до міста Прип’ять і небезпечних об’єктів Зони відчуження.

“Але зайдіть на сторінки Кабміну, ДСНС та профільних держустанов – в них все під контролем і все нормально. Горить там, горить сям, але це ок. І те, що ця серія підпалів, за всіма юридичними ознаками, є терористичним актом, який зараз вийде за межі країни та стане міжнародним – це нормально, не звертайте уваги, ситуація штатна. На місце не допускають волонтерів та журналістів. Я терміново звертаюся до Офісу президента України та Володимира Зеленського, Дениса Шмигаля, Антона Геращенка, Арсена Авакова, Миколи Чечоткіна. Досить робити вигляд, що все ок! Скажіть людям, що реально відбувається з пожежею”, – резюмував Ємельяненко.