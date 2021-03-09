Про це він написав у Facebook.
“Звертаємося до області, щоб віддали ще один поверх кардіоцентру для розміщення пацієнтів. Ситуація в місті критична, маємо найбільшу захворюваність і смертність за весь час пандемії. Наповненість медичних закладів – понаднормова. Минулого тижня ми знайшли можливість відкрити додаткові місця, але наразі практично всі можливості міста ми вже вичерпали”, – пише Марцінків.
За його словами, лише обласна державна адміністрація ще може обладнати в місті додаткові місця, щоб рятувати людей.
- В Україні продовжує зростати захворюваність на коронавірус COVID-19: за минулий тиждень виявили майже 55 тисяч нових випадків, що на 10 тисяч більше, ніж тижнем раніше.