Про це звітує штаб Операції об’єднаних сил (ООС).
Повідомляється, що російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.
Зокрема, поблизу селища Піски противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів.
“Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям”, – йдеться у повідомленні.
Крім того, неподалік Гнутового бойовики двічі обстрілювали українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів.
У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.
Біля Красногорівки російські окупанти тричі обстрілювали наші позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Старогнатівки – зі стрілецької зброї.
Поблизу Новгородського ворог обстрілював українських захисників з озброєння БМП-1.
Неподалік Золотого-4 російські найманці здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Біля Широкиного російські окупанти обстрілювали наших військових з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі Красногорівки був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно задушений засобами РЕБ.
- За добу 26 червня окупанти на Донбасі двічі порушили режим припинення тиші, внаслідок чого загинув український військовий.