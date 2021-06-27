Про це звітує штаб Операції об’єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи.

Зокрема, поблизу селища Піски противник тричі вів вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів.

“Внаслідок обстрілу один український військовий отримав осколкове поранення несумісне з життям”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, неподалік Гнутового бойовики двічі обстрілювали українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

У районі населеного пункту Талаківка противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру.

Біля Красногорівки російські окупанти тричі обстрілювали наші позиції з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Новомихайлівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Старогнатівки – зі стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського ворог обстрілював українських захисників з озброєння БМП-1.

Неподалік Золотого-4 російські найманці здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Біля Широкиного російські окупанти обстрілювали наших військових з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі Красногорівки був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу “Орлан-10” із перетином лінії розмежування. БПЛА противника був вчасно задушений засобами РЕБ.