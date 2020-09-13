Про це повідомили в штабі ООС.
“Поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільний постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета. Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували”, – йдеться у повідомленні.
У штабі зазначили, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.
- Минулої доби, 12 вересня, на всіх ділянках відповідальності українських бригад обстрілів з боку бойовиків “Л/ДНР” зафіксовано не було. По всій лінії фронту спостерігалася тиша.