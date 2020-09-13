На Донбасі сьогодні, 13 вересня, проросійські бойовики порушили перемир'я і здійснили неприцільний постріл у бік ЗСУ поблизу с. Піски.

Про це повідомили в штабі ООС.

“Поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільний постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета. Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували”, – йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.