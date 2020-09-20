Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Повідомляється, що сьогодні зафіксовано одне порушення Мінських домовленостей.

“Так, неподалік населеного пункту Новоолександрівка збройні формування Російської Федерації здійснили постріли зі стрілецької зброї в сторону українських позицій. Постріли були неприцільними, тож вогонь у відповідь наші воїни не відкривали”, – йдеться в повідомленні.

У штабі також додали, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

  • Раніше повідомлялося, що за останню добу в Збройних силах України виявили 37 нових випадків інфікування COVID-19.

 