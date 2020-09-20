Сьогодні, 20 вересня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Повідомляється, що сьогодні зафіксовано одне порушення Мінських домовленостей.

“Так, неподалік населеного пункту Новоолександрівка збройні формування Російської Федерації здійснили постріли зі стрілецької зброї в сторону українських позицій. Постріли були неприцільними, тож вогонь у відповідь наші воїни не відкривали”, – йдеться в повідомленні.

У штабі також додали, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.