У п'ятницю, 11 листопада, на Донбасі двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям.

Про це сповістили в штабі ООС.

Від початку доби збройні формування Російської Федерації двічі порушували режим припинення вогню — біля Зайцевого та Попасної. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Внаслідок обстрілів втрат серед українських захисників нема.

Двоє військовослужбовців в зоні ООС загинули через підрив.

“Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів”, — йдеться в повідомленні.

79 окрема десантно-штурмова бригада назвала імена загиблих та опублікувала їхні світлини.

“З сумом повідомляємо, що сьогодні, 12 листопада 2021 року, у нашій десантній родині сталося горе.

Під час виконання бойового завдання в районі проведення ООС загинули підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович. Непоправна втрата для країни, для Десантно-штурмових військ, для родини, друзів та побратимів. Воїни-десантники віддали багато років службі у нашій військовій частині, були справжніми професіоналами та патріотами своєї держави”, — йдеться в повідомленні.