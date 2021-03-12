У Вінниці стрімко зростає захворюваність на коронавірус COVID-19. Через це влада вирішила запровадити в місті деякі обмеження "червоної" зони карантину.

Про це поінформували у пресслужбі Вінницької міськради.

“Через стрімке поширення захворюваності на COVID-19… у Вінниці вводяться карантинні обмеження “червоного” рівня щодо заборони проведення будь-яких масових заходів та роботи спортивних закладів і закладів культури”, – зазначається в повідомленні.

Нові обмеження почнуть діяти вже з суботи, 13 березня.

Буде заборонено:

• Приймання відвідувачів закладами культури та проведення культурних масових заходів.

• Робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

• Проведення всіх розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та будь-яких інших масових заходів, крім офіційних спортивних змагань.

Протягом доби, 11 березня, у Вінницькій області виявили рекордні 940 випадків захворювання на COVID-19.

Як зазначив мер Вінниці Сергій Моргунов, уже два тижні область на межі потрапляння до “червоної зони” карантину. При цьому найбільша кількість нових випадків фіксується саме у Вінниці: лише за останній тиждень це від 226 до 404 нових хворих щодня.

Збільшилась і кількість хворих, які потрапляють до лікарень у важкому стані. Також зросла летальність від ускладнень COVID-19: якщо за січень був 61 випадок смерті, то у лютому вже 76. А з початку березня померло 45 жителів Вінниці.

“Навантаження на систему охорони здоров’я міста зросло майже втричі! Наші лікарі і медичний персонал уже падають з ніг – третя хвиля COVID-19 у нас почалась всередині лютого і триває фактично місяць. При цьому жодних навіть стриманих прогнозів щодо її послаблення наразі немає”, – зазначив Моргунов.

Він наголосив, що ситуація в місті – на межі критичної: “зайняті вже всі реанімаційні ліжка”.