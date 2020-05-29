Міський голова Броварів Ігор Сапожко вважає, що до стрілянини в Броварах призвела відсутність діалогу міської влади з Київською обласною держадміністрацією.

Про це написав мер Броварів Ігор Сапожко у Facebook.

“Сьогодні близько 7 години ранку по вулиці Олімпійська відбулася перестрілка. За попередньою версією поліції, стався конфлікт між перевізниками. Нещодавно за рішенням конкурсної комісії облдержадміністрації у Бровари на існуючий маршрут зайшла нова компанія. Це стосується саме міжміських маршрутів. Зараз з’ясовують всі обставини справи. По факту стрілянини відкрито кримінальне провадження. Станом на 9 ранку поліція затримала 11 осіб. Також є двоє постраждалих, які доставлені у Броварську лікарню з вогнепальними пораненнями” – написав Сапожко.

За його словами, всі міжміські маршрути затверджує Київська обласна державна адміністрація.

“Ми неодноразово звертались до керівника області та начальника управління інфраструктури КОДА з офіційними листами та зверненнями щодо затвердження нового експрес-маршруту з Торгмашу до метро Лісова через Окружну дорогу. Всі звернення були проігноровані. Замість цього обласна адміністрація створила та затвердила інший маршрут, який повністю дублює вже діючий. Тому, вважаю, що через відсутність діалогу між місцевими органами влади та обласною адміністрацією, ситуація загострювалась кожного дня”, – додав мер міста.

Також він звернувся до всіх мешканців району Торгмаш, які могли бути свідками події, повідомити про це у поліцію.