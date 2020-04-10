Про це повідомляє голова Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві Андрій Ватолін на своїй сторінці в Facebook.
За словами Ватоліна, тління рослинності в Чорнобильській зоні на цю мить триває окремими вогнищами.
“Ситуація в Зоні відчуження і безумовного відселення на території Денісовецького, Котовського та Корогодського лісництв залишається досить напруженою”, – пише він.
Водночас голова ДСНС Києва також додав, що для гасіння пожежі додатково було направлено ще 50 рятувальників з особового складу гарнізону Києва.
“Сподіваюся, спільними зусиллями рятувальники все ж подолають цю біду. А поки… прошу подумки підтримати пожежних, які безперервно працюють у важких умовах”, – написав він.
- 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження виникла лісова пожежа. Вогонь охопив площу в 20 га. 7 квітня площа пожежі збільшилась в три рази.
- Над Чорнобилем, в зоні горіння лісу, істотно підвищився рівень радіації. Він становить 2,3 при нормі 0,14.
- Киян переконують, що концентрація цезію в повітрі після лісових пожеж у Чорнобильській зоні відчуження залишається безпечною.