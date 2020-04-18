Повітря в Києві почне очищуватися після Великодня – в зв'язку зі зміною напрямку вітру.

Про це поінформував заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко, коментар якого оприлюднила прес-служба ДСНС.

“Станом на 17 та 18 квітня, якість атмосферного повітря у столиці оцінюється такими значеннями: завислі речовини (пил та залишки горіння) перевищують граничну допустиму концентрацію у 2-4 рази, діоксид сірки, діоксид азоту, а також формальдегід перевищують гранично-допустимі значення у 2-3 рази. При цьому оксид вуглецю знаходиться в межах нижче гранично допустимої концентрації”, – розповів він.

Прокопенко уточнив, що такі показники в цілому характерні для весняного періоду, окрім завислих речовин, і не критичні для населення.

“Найбільше значення забруднення атмосферного повітря як правило спостерігається у нічні та особливо ранні години. Тому у цей час необхідно обмежити перебування на вулиці та не відкривати вікна”, – заявив він.

Прокопенко наголосив, що забруднення повітря в Києві “жодним чином не пов’язане з Зоною відчуження” (пожежами, які там спостерігаються).

“Воно є наслідком переміщення повітряних мас із території Житомирської області, де спостерігаються великі площі пожеж… У найближчі дні північно-західний напрямок вітру збережеться. Вже 20-22 квітня вітер змінить напрямок на північний, і в ці дні очікується зменшення впливу пожеж на забруднення в Києві“, – розповів він.

(На відео – з 3:10)

Такі ж дані озвучив голова ДСНС Микола Чечоткін на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

Він поінформував, що “на початку наступного тижня вітер змінить напрямок на північний, очікується зменшення впливу займань на забруднення повітря в столиці”.

Чечоткін також наголосив, що радіаційний фон у Зоні відчуження, Києві і області в межах норми і не перевищує фонових значень, а забруднення повітря в столиці не пов’язано з пожежами в Чорнобильській зоні.