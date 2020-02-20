Сьогодні, 20 лютого, в Україну прибув літак авіакомпанії SkyUp, який евакуює українців та іноземців з китайського Уханя, епіцентру спалаху коронавірусу COVID-19. Повідомляється, що евакуйовані абсолютно здорові, їх помістять на двотижневий карантин.

#Букви розповідають всі подробиці евакуації.

Ще рано вранці, згідно з даними ресурсу Flightradar, літак авіакомпанії SkyUp вже був над територією України, але кружляв над Харківською областю.

По дорозі в Україну лайнер здійснював технічну посадку в Алмати.

На борту більше ніж 70 пасажирів, у тому числі понад 40 українців. Решта пасажирів – громадяни інших держав.

Прибуття до Борисполя

Але потім літак відправився до Борисполя. В аеропорту він приземлився в терміналі F на дозаправку. Пасажири й персонал не покидали лайнер.

“Літак з евакуйованими українцями з Китаю приземлився в аеропорту “Бориспіль” на дозаправку. Там він дозаправиться пальним і вилетить до міжнародного аеропорту “Харків”. За доповідями екіпажу і медперсоналу супроводу, всі на борту літака здорові й можуть продовжувати політ”, – йдеться в повідомленні МВС.

Фото: МВС України

Санаторій “Нові Санжари”

Після того, як літак дозаправився в Борисполі, він вилетів до аеропорту “Харків”, а вже звідти українців перевезуть до медичного центру Національної гвардії “Нові Санжари” в Полтавській області.

Місцеві жителі селища ще з учорашнього дня готувалися влаштувати блокаду доріг і не пропускати транспорт з евакуйованими. У зв’язку з цим до Нових Санжар стягнули додаткові сили поліції та Нацгвардії. Підігнали й бронетехніку — нею розтягувати транспортні засоби та барикади, які блокували під’їзди до селища.

Фото: “Тижневик “ЕХО”

Мітингарі стоять з національними прапорами, привезли польову кухню.

Фото: Телеканал “Центральний”

Варто зазначити, що жителі Санжар через нестачу інформації налаштовані агресивно. У селищі сталася сутичка з правоохоронцями.

Опубліковано Oleg Reshetylo Четвер, 20 лютого 2020 р.

❗️Прямо сейчас при въезде в Новые Санжары (Полтавская область) происходят столкновения местных жителей с полицией. Жителям города стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев везут в Санжары, в госпиталь который находится в центре города Опубліковано ХС • Харьков Середа, 19 лютого 2020 р.

Реакция Зеленского

Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти приймання евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.

“Заходи безпеки – безпрецедентні. Зробили все можливе й неможливе, щоб гарантувати: вірус в Україну не потрапить. Декількох громадян не пустили на борт в Ухані, оскільки у них була трохи підвищена температура. Всі, хто піднявся на борт, у задовільному стані. Вони здорові, але мають пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів. Евакуйовані житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах. Він буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки. Протягом двох тижнів це буде, напевне, найбільш охоронюваний об’єкт у країні“, – наголосив Зеленський.

Він запевнив, що “бактеріологічної небезпеки немає”. Водночас, за словами президента, “є інша небезпека” – реакція людей на евакуацію українців.

“Коли Франція евакуювала людей з Уханя і їх привезли в одне з міст, реакція у мешканців цього міста була одна: вони турбувалися про життя й здоров’я своїх співгромадян, співчували тим, хто опинився у складній ситуації. Навіть у Казахстані, коли наш літак з Уханя сів на дозаправку й доправив казахстанського громадянина, не було жодних протестів і блокувань. Навпаки, всі дякували й раділи, що людина нарешті вдома. На жаль, не всі з нас можуть пишатися такою ж людяною реакцією”, – написав президент.

Зеленський додав, що спроби перекривати дороги, блокувати госпіталі, “не пускати громадян України в Україну” – не найкращий бік характеру українців.

Як в Британії організували карантин

Евакуйованих з Уханя громадян Великої Британії, після прибуття до Лондона, відправили на двотижневий карантин до міста Мілтон-Кінс (Milton Keynes).

Прибуття евакуйованих британців не супроводжувалося ні протестами, ні блокуванням доріг.

В місті Мілтон-Кінс проживає майже 250 тис. людей.

Поряд з готелем Kents Hill Park розташовані школи, футбольний клуб, фітнес-центр і кампуси університету Open University.

Фото: Hugh Fort

Реакція МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що в пасажирів та членів екіпажу авіарейсу із Уханю не виявлено жодних симптомів гострих респіраторних захворювань.

“Психоемоційний стан всіх пасажирів у нормі. Але вони все ще потребують підтримки та розуміння з боку співгромадян”, – зазначили у МОЗ.

Реакція ПЦУ на ситуацію в Санжарах

У Православній церкві України (ПЦУ) закликали проявляти милосердя до ближнього.

“Церква не може відповідати за медичну сторону питання, яке перебуває у компетенції спеціалістів та регулюється державою. Але ми зобов‘язані вказати на моральну сторону виклику, з яким зіткнулося наше суспільство… Не забуваймо, що Спаситель сприймає ставлення до допомоги, виявленої потребуючим ближнім, як до того, що зроблене (або навпаки – не зроблене) особисто щодо Нього Самого… Отже, нехай страх перед хворобою не затуманює наші розум і совість, нашу людяність!”

Евакуйовані українці зійшли з літака

Фото: dpsu.gov.ua

В Новые Санжары приехал Аваков

Як розповів #Буквам начальник відділу комунікацій ДУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв:

“Люди перебувають на місці, акція триває, з ними ведуть переговори перші особи області, наскільки мені відомо, навіть голова Національної поліції, міністр внутрішніх справ з ними спілкуються… Агресивно було тільки вранці, коли трохи більше 10 людей почали чинити опір поліцейським. Їх локалізували, їм пояснили законодавчу базу. Після цього інциденту більше протистоянь не було”, – сказав спікер.

Він також повідомив, що автобусне сполучення з Новими Санжари тимчасово зупинено.

СБУ розслідує фейки про коронавірус

Служба безпеки України почала розслідування про фейкові розсилки від імені Міністерства охорони здоров’я про виявлення коронавируса.

“Уже зараз можна стверджувати, що лист був розісланий з використанням одного з іноземних сервісів поштових повідомлень з підміною адреси відправника”, – зауважили в СБУ.

Про яку саме країну йдеться, не уточнюється.

І наостанок селфі з літака