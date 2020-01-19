Про це повідомили в прес-центрі ООС.
В повідомленні сказано, що всі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
- 5 разів поблизу населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 122 мм противник випустив 9 снарядів, зі 120-мм мінометів – 33 міни та з станкових протитанкових гранатометів – 4 постріли;
- поруч з Новоолександрівкою – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120-мм – 8 мін.
“Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника”, – повідомили в прес-центрі.
- 17 січня на Донбасі внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ отримали поранення 8 українських військовослужбовців.