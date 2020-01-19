В неділю, 19 січня, проросійські бойовики в зоні проведення операції Об’єднаних сил обстріляли українські позиції з важкої артилерії: 122-мм та 120-мм мінометів, протитанкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

В повідомленні сказано, що всі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

5 разів поблизу населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем калібру 122 мм противник випустив 9 снарядів, зі 120-мм мінометів – 33 міни та з станкових протитанкових гранатометів – 4 постріли;

поруч з Новоолександрівкою – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120-мм – 8 мін.

“Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника”, – повідомили в прес-центрі.