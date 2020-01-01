З початку Нового року, 1 січня, збройні формування країни-агресора не проявляли вогневої активності в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Минулої доби, 31 грудня, збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції українських підрозділів з озброєння БТР, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Один обстріл з гранатометів різних систем та стрілецької зброї зафіксовано поблизу Авдіївки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Чотири обстріли позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

двічі поруч з населеним пунктом Зайцеве – з озброєння БТР та великокаліберних кулеметів;

біля Новолуганського – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

“Вчора, 31 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було”, – повідомили в ООС.

З початку цієї доби, 1 січня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.