За минулу добу, 15 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) троє українських бійців отримали поранення різного ступеня тяжкості, а один воїн загинув внаслідок необережного поводження з гранатою.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

15 вересня бойовики на Донбасі тричі порушили перемир’я.

Один військовий підірвався поблизу Водяного під час проведення інженерних робіт. У нього поранення середнього ступеня тяжкості. Ще двоє бійців потрапили, ймовірно, на розтяжку біля Шумов. їх госпіталізували

16 вересня в результаті необережного поводження з гранатою в районі Новотошківському загинув один військовослужбовець. Обставини події з’ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади і робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України.