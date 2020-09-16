Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
15 вересня бойовики на Донбасі тричі порушили перемир’я.
Один військовий підірвався поблизу Водяного під час проведення інженерних робіт. У нього поранення середнього ступеня тяжкості. Ще двоє бійців потрапили, ймовірно, на розтяжку біля Шумов. їх госпіталізували
16 вересня в результаті необережного поводження з гранатою в районі Новотошківському загинув один військовослужбовець. Обставини події з’ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади і робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України.
- Раніше повідомлялося, що 15 вересня в районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5 отримали поранення двоє українських військовослужбовців.