За минулу добу в Києві коронавірус COVID-19 діагностували ще у 397 осіб. Десять хворих померли.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції мер столиці Віталій Кличко.

“Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 397 людей. 10 випадків – летальних. Усього від коронавірусу в нашому місті померли 497 людей. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 28 090”, – розповів Кличко.

Так, за минулу добу коронавірус виявили у:

• 214 жінок у віці від 20 до 88 років;

• 157 чоловіків у віці від 18 до 84 років;

• 17 дівчаток від двох місяців до 17 років, а також у 9 хлопчиків від 7 до 16 років.

Захворіли, в тому числі, 23 медика.

У лікарні столиці госпіталізували 65 пацієнтів. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 168 осіб. Всього коронавірус подолав 9961 житель Києва.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили: в Дарницькому районі – 86, в Деснянському – 81, в Дніпровському районі – 57 випадків.

Кличко також поінформував, що показник тестувань у столиці становить 301 тест на 100 тис. жителів (за його словами, це найвищий показник по країні).

У Києві для лікування хворих на коронавірус вже розгорнули майже 2,8 тис. ліжок у 22 лікарнях.

Кличко уточнив, що в столиці зараз закриті на карантин п’ять шкіл, два дитячі садки і 74 групи в дошкільних установах. Ще 520 класів в школах – на дистанційному навчанні.

“На жаль, ситуація із захворюваністю в навчальних закладах погіршується. На сьогодні в місті закриті на карантин п’ять шкіл – через випадки захворювання серед вчителів. Три школи в Печерському районі, одна в Оболонському і одна в Подільському. На дистанційному навчанні загалом 520 класів у 174 школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 591. Хворіють і 403 педагоги”, – зазначив Кличко.