Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар заявила, що законопроєкт 9342, який повинен був врегулювати питання грошових виплат військовим, не вирішує питання 30 тисяч, оскільки уряд просто "переписав" свою постанову, але вдалося вирішити частину інших проблем.

Джерело: пресслужба “Європейської солідарності”

“Це так званий законопроєкт по військовим, який напрацьовувався робочою групою з нашої ініціативи. Ключова мета була – повернути 30 тис. всім українським військовим, а також вирішити низку нагальних питань. Буду абсолютно відвертою: цей законопроєкт не вирішує питання 30 тис. Тут зробив все можливе для того, щоб просто переписати діючу постанову в проєкт закону”, – зауважила Сюмар.

Водночас вона відзначила, що інші проблеми мають шанс на вирішення. “Це зокрема проблема з оплатою після двох місяців пораненим, бо реально лікування і реабілітація займає значно більше часу, людей виводять поза штат, вони отримують 700-800 грн станом на зараз. Вони будуть отримувати 20 тис., аж допоки не вилікуються”, – розповідає депутатка.

Також Сюмар додала, що буде врегульоване питання по курсантам, їм теж підвищать виплати. Мінімальна плата інструкторам становитиме 15 тис. грн.

“Важка насправді дилема, чи підтримувати законопроєкт, який мав би вирішити проблему доплати 30 тис. всім військовослужбовцям, тому що це очевидно найважча робота в світі і точно найважча робота сьогодні в Україні. Сьогодні стоїть питання про існування української державності, і потрібна ця повага до військових. З іншого боку решта проблем мають бути теж вирішені, зокрема по пораненим. Хоча б частину проблем вдасться вирішити вже найближчим часом”, – резюмувала посадовиця.