Російський телеканал "НТВ" випустив сюжет, у якому розповів, як живеться "звільненим" мешканцям в тимчасово окупованому Херсоні "після відходу нацформувань". Однак замість Хернсона показав кадри міста в РФ.

Про це повідомляє місцеве видання “МОСТ”, з посиланням на опубліковане відео у Twitter.

На відео матері гуляють з дітьми, працюють магазини, АЗС, а також висять прапори СРСР. Проте для етеру були використані кадри з російського міста Єйськ, а не Херсону. На це звернув увагу один із місцевих мешканців. Ввідеозапис у Twitter опублікував користувач “Проф. Преображенский”.

“А я думав, я в Єйську живу. А це виявляється Херсон, бл**ь!”, — сказав росіянин.

Єйськ не важко ідентифікувати, пошукавши його світлини в інтернеті, адже місто впізнаване своєю алеєю з ліхтарями, яку продемонстрували в етері “НТВ”.