Про це повідомляє місцеве видання “МОСТ”, з посиланням на опубліковане відео у Twitter.
На відео матері гуляють з дітьми, працюють магазини, АЗС, а також висять прапори СРСР. Проте для етеру були використані кадри з російського міста Єйськ, а не Херсону. На це звернув увагу один із місцевих мешканців. Ввідеозапис у Twitter опублікував користувач “Проф. Преображенский”.
“А я думав, я в Єйську живу. А це виявляється Херсон, бл**ь!”, — сказав росіянин.
Єйськ не важко ідентифікувати, пошукавши його світлини в інтернеті, адже місто впізнаване своєю алеєю з ліхтарями, яку продемонстрували в етері “НТВ”.
НТВ рассказывает о мирной жизни в Херсоне, но кадры показывает из города Ейск Краснодарского края.
Вот это и есть "правда" путинской пропаганды. pic.twitter.com/cJEVsYfXks
— Проф. Преображенский (@prof_preobr) April 20, 2022
- Нагадаємо, що на Херсонщині російські солдати вкотре оголосили підготовку до псевдореферендуму щодо створення так званої “ХНР”. Його планують провести 27 квітня.
- Також за інформацією українських розвідників, російська влада планує провести примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.