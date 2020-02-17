В Україні 19 лютого запустять Національну платформу примирення і єдності, покликану почати продуктивну і мирний діалог по обидва боки розмежування на Донбасі.

Про це повідомив радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо на своїй сторінці в Facebook.

“19 лютого – старт Національної платформи примирення і єдності. Наше завдання – “наводити мости”. Менше слів – більше справ”, – написав він.

Сивохо також зазначив, що будь-який мирний процес починається з діалогу.

“Ми допоможемо людям по обидва боки лінії зіткнення слухати і чути. Вже багато зроблено. Але ще більше роботи попереду”, – додав Сивохо.

Він прикріпив до свого повідомлення відеоролик, в якому заявив, що “завдання визначені” і починається робота.