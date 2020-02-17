Про це повідомив радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо на своїй сторінці в Facebook.
“19 лютого – старт Національної платформи примирення і єдності. Наше завдання – “наводити мости”. Менше слів – більше справ”, – написав він.
Сивохо також зазначив, що будь-який мирний процес починається з діалогу.
“Ми допоможемо людям по обидва боки лінії зіткнення слухати і чути. Вже багато зроблено. Але ще більше роботи попереду”, – додав Сивохо.
Він прикріпив до свого повідомлення відеоролик, в якому заявив, що “завдання визначені” і починається робота.
- Комік, актор і тренер “Ліги сміху” Сергій Сивохо, який став радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України, закликав виплачувати пенсії жителям тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.