Про це розповіли в апараті Ради нацбезпеки і оборони, пише “Детектор медіа“.

“Станом на 24 березня Сергій Сивохо не є радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України на громадських засадах. Також інформуємо, що Максим Ткаченко станом на 24 березня не займає посаду радника секретаря СНБР на громадських засадах”, – йдеться в заяві.

Сергій Сивохо, колишній КВН-щик був призначений на посаду радника глави РНБО в жовтні 2019 року. Він займався питаннями реінтеграції Донбасу.

Його колега по шоу-бізнесу, колишній продюсер і генеральний директор компанії “Квартал-концерт” Максим Ткаченко, на посаді радника секретаря РНБО, на яку він був призначений в жовтні 2019, займався питаннями реінтеграції та відновлення Донбасу.

Нагадаємо, 12 березня, Сергій Сивохо опинився в центрі скандалу, коли під час презентації “Національної платформи єдності і примирення” він назвав російську агресію “внутрішнім конфліктом”. Презентацію зірвали активісти організації “Національний корпус”.

Представники “Нацкорпусу” в день презентації силою виштовхали Сивохо із зали, після чого він впав. Поліція Києва затримала 15 учасників сутичок, які напаи на Сивохо. Крім того, частина народних депутатів з фракції “Слуги народу” закликали секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова звільнити його позаштатного радника Сергія Сивохо після його заяв про “внутрішньому конфлікті” на Донбасі.