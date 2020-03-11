Так Сивохо висловився в ефірі телеканалу “НАШ”.

Так, на запитання ведучого щодо того, як просувається справа зі вступом України до НАТО, Сивохо відповів, що “в цьому напрямку нічого не відбувається”.

“Нічого не відбувається в цьому напрямку. Так, є прагнення, яке закріплене в офіційних документах, але нічого такого не відбувається. Наприклад, в НАТО не можуть вступити країни із внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є військові дії. Що з цим робити?” – сказав Сергій Сивохо.

<noscript><iframe title="Сивохо: Це видно неозброєним оком, що нічого не відбувається в напрямку вступу України до НАТО. НАШ" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/xmEFlICJbik?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>