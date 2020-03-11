Так Сивохо висловився в ефірі телеканалу “НАШ”.
Так, на запитання ведучого щодо того, як просувається справа зі вступом України до НАТО, Сивохо відповів, що “в цьому напрямку нічого не відбувається”.
“Нічого не відбувається в цьому напрямку. Так, є прагнення, яке закріплене в офіційних документах, але нічого такого не відбувається. Наприклад, в НАТО не можуть вступити країни із внутрішнім конфліктом. У нас, на жаль, є військові дії. Що з цим робити?” – сказав Сергій Сивохо.
- Раніше радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо заявив, що в Україні 19 лютого запустять Національну платформу примирення та єдності, покликану почати продуктивну і мирний діалог по обидва боки розмежування на Донбасі.
- Пізніше Сергій Сивохо вирішив перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності через атаки бойовиків.
- Також Сергій Сивохо закликав виплачувати пенсії жителям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.