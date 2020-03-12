Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.
Данилов зробив акцент на тому, що Сивохо — один з його 11 радників, який не уповноважений представляти позицію РНБО.
“Сивохо є одним з моїх 11 позаштатних радників на громадських засадах, і ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО України з будь-яких питань”, – написав він.
Що стосується сьогоднішнього інциденту у КВЦ “Парковий”, Данилов зазначив, що застосування фізичної сили й образи починаються там, де закінчуються аргументи. Дії активістів він назвав “неприпустимими”.
За його словами, Сивохо, як його позаштатний радник, має право на особисту позицію.
До цього представники Нацкорпусу силою виштовхали Сивохо із залу і штовхнули, після чого він впав.
Поліція Києва затримала 15 учасників зіткнень на презентації Національної платформи примирення і єдності, які напали на радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.
- Раніше радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу Сергій Сивохо заявив, що в Україні 19 лютого запустять Національну платформу примирення та єдності, покликану почати продуктивну і мирний діалог по обидва боки розмежування на Донбасі.
- Пізніше Сергій Сивохо вирішив перенести презентацію Національної платформи примирення і єдності через атаки бойовиків.
- Також Сергій Сивохо закликав виплачувати пенсії жителям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.