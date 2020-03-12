Секретар ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що його позаштатний радник Сергій Сивохо ніколи не був уповноважений представляти позицію відомства в будь-яких питаннях.

Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.

Данилов зробив акцент на тому, що Сивохо — один з його 11 радників, який не уповноважений представляти позицію РНБО.

“Сивохо є одним з моїх 11 позаштатних радників на громадських засадах, і ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО України з будь-яких питань”, – написав він.

Що стосується сьогоднішнього інциденту у КВЦ “Парковий”, Данилов зазначив, що застосування фізичної сили й образи починаються там, де закінчуються аргументи. Дії активістів він назвав “неприпустимими”.

За його словами, Сивохо, як його позаштатний радник, має право на особисту позицію.

До цього представники Нацкорпусу силою виштовхали Сивохо із залу і штовхнули, після чого він впав.

Поліція Києва затримала 15 учасників зіткнень на презентації Національної платформи примирення і єдності, які напали на радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.