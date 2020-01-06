Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо разом з українським рок-музикантом Олегом Карамазовим, який називав революцію 2014 року "божевільною", візьмуть участь в заході, організованому телеканалом "112" і УПЦ МП.

Про це повідомляє телеканал “112 Україна”.

На телеканалі “112 Україна” 6, 7, 8 січня буде проведено телемарафон “Різдво. Люди замість війни. Діти Донбасу”. Сивохо і Карамазов на київському залізничному вокзалі вже сьогодні зустріли групу дітей, які проживають на лінії зіткнення на Донбасі.

За інформацією телеканалу, діти “з благословення митрополита Онуфрія” відвідають Свято-Покровський Голосіївський монастир, центри розваг, театри, музеї, зустрінуться зі своїми однолітками. Після чого разом з батьками поїдуть в Свято-Успенську Почаївську лавру в Тернопільській області.

“Ми впевнені, що це добра справа має стати прикладом милосердя, доброго і людського, символом єдності українського народу, що так важливо сьогодні”, – заявили Сергій Сивохо і Олег Карамазов.

Варто відзначити, що ще в 2015 році Олег Карамазов називав революцію 2014 року “божевільною” і заявляв про те, що Україна і Росія – одна велика країна і їхав через Євромайдан в Росію.

“Мало хто образиться на мене навіть з киян, якщо я скажу, що ми – Русь, ми одна країна велика, ми одна імперія, я зараз говорю не про короткі проміжки часу, а про великий”, – говорив Карамазов в інтерв’ю режисерові Московського театру драми і комедії на Таганці Владу Маленко, оприлюдненому восени 2015 року.