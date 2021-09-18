Про це він сказав в етері ток-шоу “Право на владу” на каналі “1+1”.

Сивохо зазначив, що 7 років на окупованій частині Донбасі у цьому процесі був вакуум, і Росія цим скористалася, оскільки Україна не заходить туди.

“Я вважаю, що ми просто втрачали можливість залучати наших людей там (на окупованих територіях, – ред.) до голосування. І зараз, коли ми всі такі “цифрові”, можна було б уже хоча б за останні два роки придумати якийсь електронний спосіб голосування”, — сказав він.

“Щоб вони не забували, що вони частина України. Тому що всі останні наші заяви тільки їх відштовхують”, — додав Сивохо.

Крім того, він заявив, що отримує від мешканців ОРДЛО “сигнали про розчарування в Україні”.

(На відео з 2:07:00)

П’ятий Президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко, коментуючи таку пропозицію, наголосив, що Росія обкатує на виборах до Держдуми технологію фальсифікацій через дистанційне голосування.

“В Росії вже обкатують технологію дистанційного голосування через Інтернет. Як вони жартують, дуже “чесна”, дуже “надійна” технологія. На цих виборах вони експериментують поки що в шести регіонах Росії, а також в українському Севастополі та в окупованих районах українського Донбасу. Дуже хотів би помилитися, але закрадається підозра, що саме у росіян наша влада позичила ідею, яку рекламувала в Стенфорді – щоб усі громадяни України мали можливість голосувати на виборах в Інтернеті. Той хто контролює – той і малює результат”, – зазначив Порошенко.

У зв’язку з цим він застеріг українську владу від запозичення таких виборчих технологій.

“Імпортувати з Росії технології фальсифікації виборів так само неприйнятно, як купувати у них газ чи електроенергію. Щоб не сталося так, що транзитний сервер і “підрахуйство” 2004 року – то були лише квіточки, а ось і ягідка. У нас будуть чесні вибори, спочатку, згідно Конституції, у жовтні 2023 року чергові парламентські, а згодом і президентські. І ми нікому під прикриттям модних і красивих фішечок не дозволимо створити діджиталізований механізм фальсифікації”, – резюмував він.