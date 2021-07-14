Народна депутатка від "Євросолідарності" Вікторія Сюмар заявила, що причинами відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ послужили інциденти із нардепами "Слуги народу" Ігорем Васильковським і Євгеном Брагаром, а також із Олександром Юрченком. Всіх їх затримувала поліція за підозрою у водінні в нетверезому вигляді, а також під наркотиками.

Про це нардепка написала у Facebook.

“З кількох джерел кажуть, що “чашу терпіння” Зеленського переповнило… затримання поліцією слуг Юрченка та Брагара в стані наркотичного сп’яніння. Тобто. Не справа зґвалтування в Кагарлику. Не справа Шеремета. А слуги під наркотиками, які таранили автівки і ставали загрозою для людей”, – зазначила Вікторія Сюмар.

За словами народної депутатки, очевидно, що саме “в цьому Банкова бачить задачу Національної поліції”.

Олександр Юрченко

Нагадаємо, 8 липня, близько 14:10 у Львові народний депутат Олександр Юрченко під наркотиками скоїв автопригоду.

У протоколі медобстеження зазначено, що він перебував за кермом в стані наркотичного сп’яніння. Тест встановив, що Юрченко був під впливом MDMA.

Раніше – 13 вересня – нардеп Гео Лерос зробив гучну заяву – він повідомив, що проти його вже колишнього колеги по фракції Олександра Юрченка провадяться слідчі дії НАБУ через лобіювання інтересів по законопроєкту про відходи.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України опублікувало відеоматеріали, де довірена особа нардепа Юрченка домовляється з детективом НАБУ про хабар у 200 000 доларів за внесення правок по зеленому тарифу в законопроєкт про управління відходами. На відео також присутній і Юрченко, який говорить про “плюшки”, які він хоче отримати за роботу.

17 вересня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомив нардепу Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень і обов’язків. Того ж дня Юрченка офіційно виключили з фракції “Слуги народу”.

21 вересня Вищий антикорупційний суд заарештував Юрченка з можливістю вийти під заставу. Незабаром за нього внесли 3 мільйони 1 656 гривень застави. Вже в листопаді з нього зняли електронний браслет.

Володимир Зеленський заявив, що нардеп Олександр Юрченко сидітиме у в’язниці.

Євген Брагар

3 липня о 22:00 на вулиці Русової, що у Дарницькому районі Києва, патрульні зупинили автомобіль Toyota Camry, за кермом якого перебував народний депутат Євгеній Брагар. Нардепа зупинили нібито через не підсвічений державний номер, а під час перевірки поліціянти запідозрили, що він перебуває у стані наркотичного сп’яніння і запропонували пройти медичне обстеження.

Раніше поліціянти поскаржилися на погрози від нардепа та його помічника. Відео розмови нардепа та поліціянтів на підвищених тонах — за посиланням. Народний депутат від “Слуги народу” Максим Бужанський став на захист свого колеги Євгенія Брагара.

Департамент патрульної поліції України перевірить законність дій патрульних, яки зупинили нардепа від “Слуги народу” Євгена Брагара. Сам Брагар пізніше розповів свою версію інциденту.

Ігор Васильковський

ЗМІ повідомляли, що в ніч на 28 червня в Одесі патрульні зупинили автомобіль Toyota Land Cruiser, за кермом якого був народний депутат від “Слуги народу” Ігор Васильковський. Поліціянти запідозрили нардепа в керуванні транспортним засобом у стані сп’яніння – у нього була порушена координація, а зіниці не реагували на світло.

При цьому від медичного огляду “слуга” відмовився.

Пізніше Васильковський сказав, що був тверезим, коли його спинили патрульні. На доказ цього він опублікував результати аналізів та заявив, що пройшов ретельне обстеження на алкоголь та наркотики. Результати тесту будуть за два тижні. Аналізи, результати яких депутат виклав у відкритий доступ, він здав через 12 годин після інциденту.