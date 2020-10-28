Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.
“Анатомія фальсифікацій. Зараз ТВК приймають рішення про уточнення протоколів. Масово по області. Далі від членів ДВК починають вимагати підписати нові протоколи з новими цифрами. Люди, які не сплять чотири доби в ДВК, на межі зриву. На них тиснуть, що мовляв підете додому, коли підпишите нові протоколи”, – повідомила Сюмар.
За її словами, від членів ДВК вимагають зменшити кількість голосів за “Європейську солідарність” і переписати їх на користь партії влади.
“В мене тут черговий сигнал з Обухівського району. Вчора вдалося зупинити цю технологію переписування протоколів в Борщагівці під діючого сільського голову Кодебського і його людей. Сьогодні її намагаються включити в інших районах області, аби “витягнути” результат влади…”, – підкреслила нардеп.
- Слідчі Києво-Святошинського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за фактами перешкоджання діяльності нардепа Вікторії Сюмар, підкупу виборців та надання неправдивих відомостей у селі Петропавлівська Борщагівка (Київська область).
- Раніше керівник Центрального штабу партії “Європейська Солідарність” Олександр Турчинов зазначав, що під час місцевих виборів 2020 року країна повернулася до масштабних фальсифікацій, які спостерігалися за часів президентства Віктора Януковича.