Таку думку з трибуни парламенту висловила депутатка від “ЄС” Вікторія Сюмар.
Як сповіщалося, 1 липня Верховна Рада України підтримала в першому читанні ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт “про олігархів”. За нього проголосували: 231 представник “Слуги народу”, по 18 – від груп “За майбутнє” та “Довіра”, а також 8 позафракційних. #Букви розповідали, кого глава держави пропонує віднести до категорії “олігархів” та що передбачає законопроєкт.
Виступаючи з трибуни Верховної Ради Вікторія Сюмар назвала цей закон великою корупційною схемою. Вона акцентувала: на меті не боротьба з олігархами, а утримання рейтингу президента.
“Люди, які сьогодні при владі, спеціалізувались на тому, що знімали комедії, і продовжують робити це далі. Тільки якщо раніше комедія Зеленського разом з Кіркоровим називалась “Любовь в большом городе”, то те, що зараз буде відбуватися, можна назвати “Любовь с большими парнями”. За грубі гроші. Чому? Тому що весь цей закон найбільше нагадує мегакорупційну схему за принципом “вхід рубль – вихід десять”. Як в нас пропонується призначати олігархами: засідає ціле РНБО, воно голосує за включення в реєстр, дає красиві брифінги. Далі всі йдуть на телеканали – а потім РНБО виключає з реєстру олігархів. Без жодних критеріїв, без розуміння, чому і як. Таке враження, що РНБО оголошує: “Хлопці, вільна каса!”. Тільки розраховуватися пропонують сайтами і телеканалами. Питання, кешем будете брати чи ні? Ну мені здається, кешем беруть вже й зараз для зарплат в конвертах. Хочеться ще більшої каси?”, — заявила Сюмар.
Депутатка також акцентувала, що групи депутатів, які пов’язують з олігархами, підтримують цей законопроєкт, оскільки розуміють, що реальних ризиків для них немає.
“А найбільша комедія в тому, що олігархи радісно проголосують за цей закон. Тому що вони дуже добре знають, що це всього-на-всього гра. Ігри для електорату. І завтра ті самі олігархи будуть далі отримувати свої надприбутки. Тому що далі влада просто підніме тарифи, і люди, мільйони українців, які будуть дивитися шоу по телевізору, будуть цим самим олігархам платити вищі тарифи”, – додала Сюмар.
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“Це погана і нечесна комедія. Вона справді нагадує фарс. Бо і боротьба з контрабандою, мільярд дерев і подібні пусті й фейкові речі. Для того, щоб боротися з олігархами, треба приймати антимонопольне законодавство, треба не брати людей олігархів у списки депутатів і не призначати цих людей міністрами. Але цього не буде. Буде шоу “деолігархізація на всіх телеканалах країни”, – резюмувала депутатка.
Нагадаємо, три опозиційні фракції – “Європейська Солідарність”, “Голос” та “Батьківщина” — розробили спільний законопроєкт для боротьби з олігархією (№5599-1). Цей законопроєкт було відхилено, рекомендацію це зробити напередодні дав профільний комітет.
- У квітні президент Володимир Зеленський запропонував РНБО розробити законопроєкт щодо “статусу олігарха”.
- Згодом секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що при розробці “закону про олігархів” апарат Ради національної безпеки та оборони (РНБО) виходить із того, що до цієї категорії в Україні можна “з впевненістю віднести” 13 осіб.
- 20 травня Володимир Зеленський на своїй підсумковий пресконференції відмовився називати ці 13 прізвищ, але розповів про критерії визначення олігарха. Водночас глава держави заявив, що людина, яку зарахують до “статусу олігарха”, не зможе бути депутатом Верховної Ради.
- Міністр юстиції України Денис Малюська у прямому етері повідомив, що лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко точно потрапить до реєстру олігархів.