Таку думку з трибуни парламенту висловила депутатка від “ЄС” Вікторія Сюмар.

Як сповіщалося, 1 липня Верховна Рада України підтримала в першому читанні ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт “про олігархів”. За нього проголосували: 231 представник “Слуги народу”, по 18 – від груп “За майбутнє” та “Довіра”, а також 8 позафракційних. #Букви розповідали, кого глава держави пропонує віднести до категорії “олігархів” та що передбачає законопроєкт.

Виступаючи з трибуни Верховної Ради Вікторія Сюмар назвала цей закон великою корупційною схемою. Вона акцентувала: на меті не боротьба з олігархами, а утримання рейтингу президента.

“Люди, які сьогодні при владі, спеціалізувались на тому, що знімали комедії, і продовжують робити це далі. Тільки якщо раніше комедія Зеленського разом з Кіркоровим називалась “Любовь в большом городе”, то те, що зараз буде відбуватися, можна назвати “Любовь с большими парнями”. За грубі гроші. Чому? Тому що весь цей закон найбільше нагадує мегакорупційну схему за принципом “вхід рубль – вихід десять”. Як в нас пропонується призначати олігархами: засідає ціле РНБО, воно голосує за включення в реєстр, дає красиві брифінги. Далі всі йдуть на телеканали – а потім РНБО виключає з реєстру олігархів. Без жодних критеріїв, без розуміння, чому і як. Таке враження, що РНБО оголошує: “Хлопці, вільна каса!”. Тільки розраховуватися пропонують сайтами і телеканалами. Питання, кешем будете брати чи ні? Ну мені здається, кешем беруть вже й зараз для зарплат в конвертах. Хочеться ще більшої каси?”, — заявила Сюмар.

Депутатка також акцентувала, що групи депутатів, які пов’язують з олігархами, підтримують цей законопроєкт, оскільки розуміють, що реальних ризиків для них немає.

“А найбільша комедія в тому, що олігархи радісно проголосують за цей закон. Тому що вони дуже добре знають, що це всього-на-всього гра. Ігри для електорату. І завтра ті самі олігархи будуть далі отримувати свої надприбутки. Тому що далі влада просто підніме тарифи, і люди, мільйони українців, які будуть дивитися шоу по телевізору, будуть цим самим олігархам платити вищі тарифи”, – додала Сюмар.

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“Це погана і нечесна комедія. Вона справді нагадує фарс. Бо і боротьба з контрабандою, мільярд дерев і подібні пусті й фейкові речі. Для того, щоб боротися з олігархами, треба приймати антимонопольне законодавство, треба не брати людей олігархів у списки депутатів і не призначати цих людей міністрами. Але цього не буде. Буде шоу “деолігархізація на всіх телеканалах країни”, – резюмувала депутатка.

Нагадаємо, три опозиційні фракції – “Європейська Солідарність”, “Голос” та “Батьківщина” — розробили спільний законопроєкт для боротьби з олігархією (№5599-1). Цей законопроєкт було відхилено, рекомендацію це зробити напередодні дав профільний комітет.