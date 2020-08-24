Відповідний допис опубліковано на його сторінці у Facebook.

Як повідомлялося раніше, на святковому концерті до Дня Незалежності українські співаки виконали пісні, що були популярними в Україні за час незалежності. Деякі з них були російською мовою.

Після концерту одразу декілька виконавців, серед яких гурт “Океан Ельзи”, співаки Юрко Юрченко та Олександр Положинський повідомили, що не дозволяли використовувати свої пісні на концерті.

На концерті у виконанні ексучасників гурту “Время и Стекло” прозвучав і фрагмент пісні “Вахтерам” гурту “Бумбокс”.

“Сьогодні, в найважливіше свято, День Незалежності України, з самого ранку почався сюр. Пісня Бумбокс “Вахтерам” в числі 40 “пісень-щасливчиків” потрапила у святковий концерт на Софіївській площі”, — написав він.

Согомонов розповів, що з гуртом не зв’язувалися ані з приводу того, щоб отримати дозвіл на виконання їхньої пісні, ані для того, щоб запросити їх взяти участь.

“Ні, ми не давали дозволу на використання пісні або фрагмента будь-якої пісні на святкуванні Дня Незалежності України. Ні, нас не запрошували грати і так, ми б відповіли відмовою”, — зазначив він.

Продюсер зазначив, що вбачає проблему не тільки у порушенні авторських прав виконавців. На його думку, проблеми були і в ідейному наповненні концерту.

“Всупереч думці, яка існує, далеко не всім артистам все одно де граються їхні пісні, для кого, хто їх виконує. Іншими словами “вам же буде добре, ми покажемо вас по телевізору” — не працює. І “ми заплатимо грошей” — теж. […] Порушення авторських прав — це дрібниця і деталь, про яку говорити варто просто як про неповагу до артиста і бездарну організацію заходу. Проблеми набагато глибше.

Коли влада замовляє “кабак” в країні, де йде війна, в самому центрі стародавнього міста, а творці шоу і музиканти радісно підіграють владі в прагненні ощасливити всіх навколо своїм сяйвом, тоді на платформу підіймається зайчик з прапором України. Який на тлі банера з питанням, зверненим до цієї самої влади виглядає не як помилка режисера. Не як жарт. Він, цей милий зайчик, провісник беркутівців, які стріляли в людей, зелених чоловічків в Криму, розірваних Донецька і Луганська… (йдеться про актора в костюмі зайця та вишиванці, який піднявся на сцену під час виступу Вірки Сердючки — ред.)”, — зазначив Согомонов.

Також продюсер зазначив, що є багато запитань щодо того, як обирали пісня та виконавців для заходу, та чи доречно було виконувати російськомовні пісні.

“У випадку з “Вахтерам”, зрозуміло, що вибрали найвідомішу пісню “Бумбоксу”, думати наскільки доречна пісня російською мовою на Дні Незалежності України люди не захотіли. Або їм сказали, що думати не треба. Я, до речі, зрозумів, якби представили international-набір — пісні молдавською, російською, азербайджанською, угорською, англійською, та будь-якою мовою “музика звучить”, тільки робіть все правильно”, — додав він.