Про це повідомляє пресслужба СК.
За версією слідчих, 5 серпня Світлана Тихановська і її соратники організували зустріч, на якій обговорювали план по організації масових заворушень в Гомелі і захоплення будівель адміністрацій і виконкомів, призначення замість глав і голів своїх осіб.
“Підтримавши план, вона [Тихановська] погодилася видати грошові кошти на закупівлю електрошокерів, газових балончиків, рацій, мегафонів, мікрофонів, інших предметів і знарядь, призначених для вчинення злочину”, – йдеться в повідомленні.
Також білоруське відомство опублікувало ролик, на якому нібито Тихановська і її соратники обговорюють плани захоплення адміністративних будівель.
Зазначається, що слідчі провели допити обвинувачених і долучили відеозапис зустрічі і “результати експертних досліджень” до матеріалів справи.
“Згідно з висновком фоноскопічної експертизи, голоси на відеозаписі належать обвинуваченим, екс-кандидату і її довіреним особам”, – заявили в СК.
За результатами розслідування їм пред’явлено звинувачення за ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготування до масових заворушень) і за ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготування до захоплення будівель та споруд) Кримінального кодексу Білорусі.
Це означає, що до всіх обвинуваченим застосують запобіжний захід у вигляді тюремного ув’язнення.
Оскільки Тихановська зараз знаходиться в Литві, СК Білорусі оголосив її в розшук і передав документи на екстрадицію до Генеральної прокуратури.
- Нагадаємо, 16 жовтня 2020 року Слідчий комітет Білорусі оголосив лідера опозиції Світлану Тихановську в міжнародний розшук.