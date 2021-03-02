Слідчий комітет Білорусі передав документи на екстрадицію опозиціонерки Світлани Тихановської. За версією слідчих, вона причетна до підготовки плану захоплення будівель державних органів в Гомелі.

Про це повідомляє пресслужба СК.

За версією слідчих, 5 серпня Світлана Тихановська і її соратники організували зустріч, на якій обговорювали план по організації масових заворушень в Гомелі і захоплення будівель адміністрацій і виконкомів, призначення замість глав і голів своїх осіб.

“Підтримавши план, вона [Тихановська] погодилася видати грошові кошти на закупівлю електрошокерів, газових балончиків, рацій, мегафонів, мікрофонів, інших предметів і знарядь, призначених для вчинення злочину”, – йдеться в повідомленні.

Також білоруське відомство опублікувало ролик, на якому нібито Тихановська і її соратники обговорюють плани захоплення адміністративних будівель.

Зазначається, що слідчі провели допити обвинувачених і долучили відеозапис зустрічі і “результати експертних досліджень” до матеріалів справи.

“Згідно з висновком фоноскопічної експертизи, голоси на відеозаписі належать обвинуваченим, екс-кандидату і її довіреним особам”, – заявили в СК.

За результатами розслідування їм пред’явлено звинувачення за ч.1 ст.13, ч.2 ст.293 (приготування до масових заворушень) і за ч.1 ст.13, ч.1 ст.292 (приготування до захоплення будівель та споруд) Кримінального кодексу Білорусі.

Це означає, що до всіх обвинуваченим застосують запобіжний захід у вигляді тюремного ув’язнення.

Оскільки Тихановська зараз знаходиться в Литві, СК Білорусі оголосив її в розшук і передав документи на екстрадицію до Генеральної прокуратури.