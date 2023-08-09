Головна кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва активно готується до контрнаступу ЗСУ – вже навіть почала вивчати українську абетку! А навчальними матеріалом для неї став дитячий мультсеріал «Казки від Кро-Кро» від анімаційної Студії «Квартал 95». Кадри декількох епізодів мультфільму вчора, 8 серпня, продемонстрували в програмі «60 хвилин» на каналі «Росія 1».

Скандальна ведуча в прямому ефірі старанно повторювала за головним героєм слова «Ї – їжаки», «Б – Байрактар», «Ш – шеврон», «Я – янголи»… Звісно, над вимовою і наголосами пропагандистці ще треба попрацювати, але її прагнення опанувати українську абетку – похвально. Більше того, Скабєєва разом з гостями свого скандального шоу та зомбованими рашаТВ глядачами уважно прослухали з цього ж мультика дитячу пісеньку про Леопарда, який спішить на допомогу українцям і боронить свободу України «від Криму до Сум, від Донбасу до Карпат» – знову ж таки українською мовою!

А от що найбільше обурило Скабєєву – те, що анімаційні персонажі мультика «Крихітка Кро» «…вовсю куют перемогу на украинских экранах, пугают орков и даже заходят в «наш» Крым!» Але ж в Україні навіть маленькі діти знають, чий Крим. Може після трансляції мультика на рашаТВ і росіяни дізнаються правду.

Мультсеріал «Казки від Кро-Кро» анімаційна Студія «Квартал 95» випустила у вересні минулого року, щоб в доступній формі пояснити дітям, що зараз відбувається в нашій країні. Головний герой – маленький допитливий фантазер крокодильчик Кро-Кро – з початку війни заступив на службу в інформаційному фронті та розповідає малюкам про реалії сьогодення. У формі віршованих казок пояснює малечі, що таке війна, що таке свобода, як треба любити і захищати свою Батьківщину та чому не можна зазіхати на чужу територію. Мультсеріал виходить на телеканалі «ПлюсПлюс» та на YouTube, де можна подивитися всі серії «Казок від Кро-Кро».