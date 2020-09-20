Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

“Є гіпотеза, що, перебуваючи у владі, ти маєш більше можливостей і можеш зробити більше. Вирішила цю гіпотезу перевірити) Я йду до Київради на чолі команди партії “Слуга народу”. Я залишаюся тією Женею Кулебою, яку ви знаєте. З тими самими цілями і цінностями. І одна з моїх цілей – квітучий Київ… Готова до співпраці з кожною та кожним. Будемо разом творити зміни в Києві, про які ми усі так мріяли”, – зазначила вона.

Євгенія Кулеба – громадський діяч, координатор створення скверу Небесної сотні, керівник ГО “Місто-сад” (організація заснована в 2014 році під час Революції Гідності).

Кулеба є дружиною міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

У першу десятку “Слуги народу” на виборах до Київради також увійшли:

• Михайло Присяжнюк – правозахисник, телеведучий, ведучий соціального проєкту “Один за всіх”. Відомо, що його мати була 28-м суддею Верховного суду України і першою жінкою-суддею в ньому. У 2012 році Присяжнюка запросили як експерта на проект “Вагітна у 16” на телеканал СТБ. Відтоді він почав поєднувати адвокатську діяльність із роботою на телебаченні. Незабаром він став постійним експертом проєктів “Один за всіх”, “Все буде добре”, “Давай поговоримо про секс”, “Слідство ведуть екстрасенси” та інших.

• Олена Говорова – легкоатлетка, яка спеціалізувалася на стрибках у довжину і потрійному стрибку, призер Олімпійських ігор 2000 року. Під час Олімпіади в Лондоні в 2012 році вона разом із Савіком Шустером вела “Олімпійські пристрасті” на Першому національному телеканалі. Говорова – радник керівника Офісу президента з питань спорту.

• Юрій Федоренко – приватний підприємець, правозахисник, голова громадської організації “Твердиня”.

• Владислав Трубіцин – букініст і меценат, засновник Благодійного фонду “Культурні новації”. У 2015 році заснував і став співвласником галереї мистецтв “Старовинна книга”.

• Лілія Пашинна – адвокатка.

• Георгій Зантарая – перший чемпіон світу з дзюдо в історії України, переможець і призер чемпіонатів світу і Європи, заслужений майстер спорту.

• Андрій Вітренко – заступник міністра освіти і науки України, доктор економічних наук, доцент. Раніше викладав у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, був заступником декана з міжнародного співробітництва економічного факультету КНУ.

• Вікторія Бурдукова – телевізійний продюсер (“Ревізор”, “Страсті за Ревізором”), голова Експертної ради Української телевізійної академії.

• Зоряна Скалецька – колишня міністр охорони здоров’я України (з серпня 2019 року по початок березня 2020-го), юристка в області медичного права, доктор права, доцент. Будучи ще міністром, пішла на 14-денний карантин разом із евакуйованими з китайського Уханя громадянами України та іноземцями в селищі Нові Санжари (Полтавської області).