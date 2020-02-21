Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка вчора ввечері заявила, що проведе 14 днів з людьми, евакуйованими з китайського міста Ухань, в обсервації, вже залишила медичний заклад “Нові Санжари”.

Про це повідомив начальник медцентру Олександр Блінов.

“Пані міністр зараз виїхала. Вчора вона була з нами от я вам скажу, до другої ночі, контактувала з тими працівниками, які працюють безпосередньо в боксі. І сьогодні вона виявила бажання піти… до тих людей, і з ними поспілкуватись“, – сказав він.

На уточнююче питання, чи буде Скалецька повертатись до медзакладу, Блінов відповів ствердно. Проте коли саме, за його словами, “треба спитати в неї“.

“Ми їй зробимо, не кімнату, а якийсь будиночок буде предоставлено, зрозумійте правильно, що людині треба ж працювати, крім того, що ця ситуація є, а треба працювати ще і над іншими державними питаннями“, – додав очільник медичного закладу “Нові Санжари”.

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(На відео з 3:10)

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.

Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.