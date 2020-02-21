Про це повідомив начальник медцентру Олександр Блінов.
“Пані міністр зараз виїхала. Вчора вона була з нами от я вам скажу, до другої ночі, контактувала з тими працівниками, які працюють безпосередньо в боксі. І сьогодні вона виявила бажання піти… до тих людей, і з ними поспілкуватись“, – сказав він.
На уточнююче питання, чи буде Скалецька повертатись до медзакладу, Блінов відповів ствердно. Проте коли саме, за його словами, “треба спитати в неї“.
“Ми їй зробимо, не кімнату, а якийсь будиночок буде предоставлено, зрозумійте правильно, що людині треба ж працювати, крім того, що ця ситуація є, а треба працювати ще і над іншими державними питаннями“, – додав очільник медичного закладу “Нові Санжари”.
(На відео з 3:10)
Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.
Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
- На думку медіаекспертки Інституту масової інформації Ірини Земляна “протестувальники не стільки проти розміщення евакуйованих людей на території району, їх обурює повна секретність і відсутність діалогу з боку посадових осіб”.
- Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів з людьми, які були евакуйовані з китайського міста Ухань, в обсервації.