Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що у середу, 5 лютого в Україну повинні доставити тест-системи для діагностики китайського коронавірусу (2019-nCoV).

Про це вона сказала в ефірі програми “Сніданок з 1+1”.

Скалецька наголосила, що наразі в Україні не зафіксовано випадків зараження новим коронавірусом. Проте для ідентифікації інфекції зразки відправляють до лабораторій за кордон.

“В лабораторних центрах проводять кілька етапів. Спочатку відсівають звичайний грип, який сьогодні поширений. Спочатку у нас відбувається лабораторне дослідження. І тоді, коли вони не дають позитивного результату, тоді вже ми маємо можливість відправляти їх за кордон”, – пояснила вона.

Міністр додала, що тест-системи, які допомогла закупити Всесвітня організація охорони здоров’я, почнуть тестуватися в Україні вже на цьому тижні.

“З середи системи безпосередньо на цей китайський коронавірус приїдуть в Україну, нам ВОЗ допомогло закупити. Вже ми з цього тижня почнемо тестувати в Україні. Ця система дозволяє протягом 5 годин дати відповідь, це китайський коронавірус, чи ні. Але у нас на сьогодні є багато фахівців і епідеміологів, які за показниками і симптоматикою можуть встановлювати, чи може бути підозра на цей вірус”, – додала вона.

(На відео з 1:33)

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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