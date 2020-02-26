Про це вона сказала в інтерв’ю інформагентству “Інтерфакс-Україна”.

“Першого квітня буде (початок, – ред.). Проте нам треба приймати рішення, враховуючи не лише готовність закладів до комп’ютеризації чи автономізації, а і їх спроможність приймати рішення”, – сказала Скалецька.

Вона зазначила, що в рамках реформи крім фінансових інструментів зміниться модель звітності, критерії якості, взаємодія між рівнями надання допомоги.

“Лише в такому трирівневому вимірі ми можемо відчути зміни. Першого квітня починається інша модель, яка потягне за собою рішення окремих головних лікарів, і ці рішення треба буде відмоніторювати, можливо — коригувати, тому що у головного лікаря з’явиться свобода господарської діяльності, і він може як мотивувати лікаря, так і щось зробити неправильно. На жаль, у контексті виборів місцева влада інколи не до кінця відповідально ставиться до своїх обов’язків і маніпулює, коли запевняє місцевих мешканців, свої громади, що вони за свої лікарні не відповідають. Наприклад, до мене приїжджає мер чи його заступник і каже, що вони можуть зробити нам ласку і придбати обладнання у власну комунальну лікарню. І найгірше, що цей мер не розуміє, що купувати обладнання — це його прямий обов’язок”, – пояснила міністерка.

Вона також додала, що наразі МОЗ завершує комплексні зміни на первинці, “оскільки просто зміна фінансування на первинці – це не реформа”.

“Реформа – це встановлення критеріїв якості, доступності. Це зробити доступними лікарів і лікарські засоби. Усі ці задачі поставлені і фактично фіналізовані. Так само ми візьмемося за вторинку. Тобто паралельних процесів багато і лише їх комплекс можна називати трансформацією”, – сказала вона.

Крім того, Скалецька вважає, що медична система наразі не готова до другого етапу реформи.

“Давайте будемо відверті: це не другий етап реформи. Якщо у нас не було до сьогодні нормального направлення з первинки на вторинку, то чи можна говорити, що первинка сама по собі функціонувала так як треба? Ні, бо вона не виконувала свої функції з направлення до спеціалізованої допомоги. Вторинка не моніторилася. На вторинці не контролювалося, хто іде, куди і чому. От тільки зараз, коли ми зробимо електронні направлення, тоді можна буде говорити, що взагалі починається справжня реформа. Без цього це були лише підготовчі кроки, щоб її запустити. До того ж зараз перед нами стоять питання регіонів: як вони сприймають інформацію, наскільки готові до тих чи інших рішень. Заклавши окремі стратегії по напрямах, ми зможемо правильно розуміти, на яких територіях які заклади з’являються, які переформатуються, де відбувається об’єднання лікарень, де створюються великі ТМО. Насправді у нас є кілька варіантів, як саме ми можемо рухатися з першого квітня. Та з першого квітня ми будемо рухатися точно”, – пояснила вона.