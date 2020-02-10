Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька розповіла, чому близько півсотні громадян України не евакуюють з епіцентру спалаху нового коронавірусу.

Про це йшлося в її інтерв’ю виданню “Українська правда”.

Як повідомлялося раніше, 31 січня секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов розповів, що 51 громадянин України не може виїхати із закритого на карантин китайського міста Ухань, де вперше був зафіксований новий коронавірус.

За словами голови МОЗ, точна кількість людей, які необхідно евакуювати, досі невідома.

“Спочатку були заявки на 57 осіб. Тепер інформація, що є 45. Цифри нечіткі”, — сказала Скалецька.

Крім того, все ще не вирішене питання про те, куди помістити евакуйованих з Китаю громадян.

“Ми ще вивчаємо ситуацію загалом, у тому числі й куди можна було б евакуйовувати. Оскільки дійсно є питання безпеки оточуючих і, скажімо так, території. Дуже важлива історія в тому, що, наприклад, Америка евакуйовувала ж не всіх своїх громадян, а тільки працівників консульства. І практика є така, що евакуація відбувається на 14 днів в закриту, переважно військову частину. Ми саме вивчаємо, де могли б розмістити людей. Ми мали кілька варіантів, але, добре їх проаналізувавши, зрозуміли, що вони не до кінця підходять, тому шукаємо далі”, — додала Скалецька.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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