Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.
“У нас все добре. Ніякого підняття температури або ознак ГРВІ немає”, – заявила вона.
Вона підтвердила, що в однієї із жінок був біль в животі, але це, за словами Скалецької, “загострилося гастроентерологічне захворювання”.
“Її обстежили. Призначили лікування. Надали медикаменти”, – розповіла міністр.
Скалецька запевнила, що всі, хто знаходиться в медичному центрі НГУ, проходять регулярні медичні огляди, три рази в день харчуються і мають достатню кількість питної води.
Між собою всі пацієнти і співробітники центру спілкуються в захисних медичних масках.
Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах та правоохоронцями відбулися зіткнення.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту. У поліції відкрили п’ять кримінальних справ через зіткнення в Нових Санжарах.
- #Букви розповідали, як починалися і проходили протести в Нових Санжарах.