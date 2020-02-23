Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька повідомила останні подробиці з приводу самопочуття евакуйованих з Китаю українців, які разом з нею знаходяться в госпіталі Нацгвардії в смт Нові Санжари Полтавської області.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

“У нас все добре. Ніякого підняття температури або ознак ГРВІ немає”, – заявила вона.

Вона підтвердила, що в однієї із жінок був біль в животі, але це, за словами Скалецької, “загострилося гастроентерологічне захворювання”.

“Її обстежили. Призначили лікування. Надали медикаменти”, – розповіла міністр.

Скалецька запевнила, що всі, хто знаходиться в медичному центрі НГУ, проходять регулярні медичні огляди, три рази в день харчуються і мають достатню кількість питної води.

Між собою всі пацієнти і співробітники центру спілкуються в захисних медичних масках.