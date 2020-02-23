Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

“У нас все добре. Ніякого підняття температури або ознак ГРВІ немає”, – заявила вона.

Вона підтвердила, що в однієї із жінок був біль в животі, але це, за словами Скалецької, “загострилося гастроентерологічне захворювання”.

“Її обстежили. Призначили лікування. Надали медикаменти”, – розповіла міністр.

Скалецька запевнила, що всі, хто знаходиться в медичному центрі НГУ, проходять регулярні медичні огляди, три рази в день харчуються і мають достатню кількість питної води.

Між собою всі пацієнти і співробітники центру спілкуються в захисних медичних масках.

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя  громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах та правоохоронцями відбулися зіткнення.