Про це Скалецька розповіла в інтерв’ю Deutsch Welle.

“Насправді було нелегко знайти приміщення по деяких інших причинах, не пов’язаних з охороною здоров’я. Ми не шукали медичні установи, де надається медична допомога – це недоцільно, оскільки у нас всі здорові люди. І практика багатьох країн, де використовували військові бази або лікарні, у нас не спрацювала. Ми вели розмови з Міноборони, але на сьогодні у нас стан війни, і всі такі заклади зайняті пораненими або використовуються для реабілітації”, – заявила в она.

В той же час міністр заявила, що у відомстві просто шукали місце “для проживання здорових людей певну кількість днів”.

“Дійсно, були вимоги знайти місця для проживання, які мають відокремлені стічні води, для того щоб можна було їх знезаражувати. І у нас є такі заклади. Це був один з критеріїв відбору. А другий: щоб вони жили в окремому приміщенні і не мали контакту з іншими відвідувачами. І такі заклади є, але зараз вони законсервовані на зиму, бо працюють тільки влітку як санаторії, які беруть відпочиваючих, тому взимку не були готові нас прийняти. І були інші санаторії, які приймають зараз відвідувачів і відокремлених будинків вони не мають. Тому складно було знайти окрему будівлю, що пустує, але готову: з опаленням, з працівниками і так далі. І це велика проблема”, – заявила вона.

Крім того, на думку Скалецької, в санаторії Нових Санжар створені “звичайні для більшості українців” умови.