Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів з людьми, які були евакуйовані з китайського міста Ухань, в обсервації.

Про це Скалецька повідомила на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, вона проведе з ними в одному приміщенні два тижні.

“Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, в тих же умовах. Сподіваюся, що моя присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться в Нових Санжарах, так і решту країни”, – написала вона.

Крім того, вона зазначила, що МОЗ ретельно підготував безпечні умови перебування в обсервації, врахувавши всі стандарти ВООЗ і практику інших країн, які здійснили евакуацію своїх громадян з Китаю.

“Те, що відбувалося сьогодні, і паніка, і неприйняття, негатив і агресія дуже мене вразили. Ще більше вони вразили людей, евакуйованих з Китаю. Тому прошу вас висловити їм слова підтримки і подяки за те, що вони погодилися провести в ізоляції два тижні заради безпеки нас усіх”, – додала вона.

Нагадаємо, сьогодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.

Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті перебуває міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.