Про це йшлося в ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1 + 1”.

За словами міністра, успіх медичної реформи безпосередньо залежить від того, наскільки в підвищенні якості медичних послуг зацікавлена ​​місцева влада, відповідальна за ту чи іншу медустанову.

“Більшість лікарень в Україні належать місцевій владі. Тобто громаді і кожному, хто живе в місті, області. І то, як місцева влада вкладає гроші, ремонтує, купує обладнання, робить місцеві програми онкологічні, орфанні (ті, що стосуються рідкісних захворювань — ред.)… Так і потім разом і взаємодіємо. Міністр має свою частину в розподілі коштів на НСЗУ (Національна служба здоров’я України — ред.) і на закупівлі, створює політику, правила гри. Але втілюють правила гри або їх не дотримуються керівники лікарень і місцева влада… “, — заявила міністр.

Крім того, Скалецька запевняє, що ходу медреформи заважає те, що ні медики, ні пацієнти, які не вірять в її успіх і чекають “відкату назад”.

“Гальмує більшість насправді рішень, їх втілення максимально ефективно і швидко… Невіра, зневіра та бажання почекати, а може все відкотиться назад”, — додала вона.

Міністр зазначає, що медики скаржаться на те, що пацієнти їм не довіряють та приходять тільки тоді, коли хвороба вже запущена, проте самі поводяться, за її словами, так само.

“Ту ж саму модель поведінки мають наші головні лікарі лікарень, вони теж до останнього чекають, що може бути нічого не потрібно буде міняти”, — поскаржилася Скалецька.