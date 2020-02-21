Про це вона поінформувала на своїй сторінці в Facebook.
“Отже, я нарешті знаходжусь у приміщенні, в якому проведу найближчі два тижні. Хотіла, щоб мене заселили в звичайній кімнаті, але з урахуванням необхідності працювати і проводити постійні наради скайпом і телефоном мені виділили окреме робоче приміщення”, – зазначила очільниця МОЗ.
Вона уточнила, що вчора до ночі разом із представниками всіх залучених міністерств та відомств перевіряла умови розміщення людей у “Нових Санжарах”, забезпечення їх необхідними речами, дотримання санітарних норм, а також норм безпеки.
“Сьогодні ми узгодили умови мого перебування, і мене запустили в зону обсервації. Спілкуюся з екіпажем літака”, – написала Скалецька.
За її словами, наразі всі, хто знаходяться в медцентрі, почуваються добре.
“Людей регулярно обстежують, ознак ГРВІ не виявлено. Харчування тричі на день, його забезпечує кейтерингова компанія”, – розповіла міністр.
Скалецька пообіцяла регулярно повідомляти про ситуацію в медцентрі.
Варто відзначити, що раніше сьогодні начальник медцентру Олександр Блінов заявив у коментарі журналістам, що міністр охорони здоров’я залишила “Нові Санжари”, але повинна повернутися.
Згодом заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль на брифінгу з приводу ситуації в медцентрі повідомив, що Скалецька знаходиться в “Нових Санжарах”.
“Вона не залишала місця обсервації, вона знаходиться в цьому ж санаторії. Вона знаходиться в окремому приміщенні – там, де є робочий кабінет, але вільно і довго спілкується з нашими громадянами. Вона знаходиться в “Нових Санжарах”, – наголосив Коваль, коментуючи заяву Блінова.
А заступник голови МВС Антон Геращенко на цьому ж брифінгу заявив, що начальник медцентру “просто помилився”.
“Пані Скалецька знаходиться на території санаторію. Вона опублікувала пост із геолокацією. Зараз вона спілкується з пілотами і бортпровідниками рейсу. І буде там всі 14 днів”, – запевнив він.
(На відео – з 4:50)
- Напередодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.
- Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів з людьми, які були евакуйовані з китайського міста Ухань, в обсервації.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту.