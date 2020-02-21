Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька сьогодні заселилася в медичний центр "Нові Санжари", де розмістили на 14-денну обсервацію евакуйованих із Китаю громадян.

Про це вона поінформувала на своїй сторінці в Facebook.

“Отже, я нарешті знаходжусь у приміщенні, в якому проведу найближчі два тижні. Хотіла, щоб мене заселили в звичайній кімнаті, але з урахуванням необхідності працювати і проводити постійні наради скайпом і телефоном мені виділили окреме робоче приміщення”, – зазначила очільниця МОЗ.

Вона уточнила, що вчора до ночі разом із представниками всіх залучених міністерств та відомств перевіряла умови розміщення людей у “Нових Санжарах”, забезпечення їх необхідними речами, дотримання санітарних норм, а також норм безпеки.

“Сьогодні ми узгодили умови мого перебування, і мене запустили в зону обсервації. Спілкуюся з екіпажем літака”, – написала Скалецька.

За її словами, наразі всі, хто знаходяться в медцентрі, почуваються добре.

“Людей регулярно обстежують, ознак ГРВІ не виявлено. Харчування тричі на день, його забезпечує кейтерингова компанія”, – розповіла міністр.

Скалецька пообіцяла регулярно повідомляти про ситуацію в медцентрі.

Варто відзначити, що раніше сьогодні начальник медцентру Олександр Блінов заявив у коментарі журналістам, що міністр охорони здоров’я залишила “Нові Санжари”, але повинна повернутися.

Згодом заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль на брифінгу з приводу ситуації в медцентрі повідомив, що Скалецька знаходиться в “Нових Санжарах”.

“Вона не залишала місця обсервації, вона знаходиться в цьому ж санаторії. Вона знаходиться в окремому приміщенні – там, де є робочий кабінет, але вільно і довго спілкується з нашими громадянами. Вона знаходиться в “Нових Санжарах”, – наголосив Коваль, коментуючи заяву Блінова.

А заступник голови МВС Антон Геращенко на цьому ж брифінгу заявив, що начальник медцентру “просто помилився”.

“Пані Скалецька знаходиться на території санаторію. Вона опублікувала пост із геолокацією. Зараз вона спілкується з пілотами і бортпровідниками рейсу. І буде там всі 14 днів”, – запевнив він.

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(На відео – з 4:50)