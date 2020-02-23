Про це вона розповіла в інтерв’ю Deutsche Welle.
“Інформування і про коронавірус, і про його особливості, і стан захворюваності в Україні, і про те, як будемо здійснювати евакуацію – ми проводили досить багато брифінгів. Хоча завжди можна сказати, що їх було мало. Але мене завжди дивувало, чому в ЗМІ вони розходилися так погано. Тобто нікому не було цікаво превентивно інформувати населення, а канали інформування, такі як пресконференції, брифінги або сайт – не всі заходять і читають. Друга історія: ми говорили, що це безпечно, ми зробили всі необхідні заходи, але те, що люди говорили на вулицях – що треба спалити, що всі вимруть … Це не те, що ми говорили. Це явно було затягування людей в дивні повідомлення, які невідомо ким передавалися”, – зазначила Скалецька.
А ще міністр підкреслила, що багато жителів Нових Санжар не знали деяких людей в цьому натовпі.
“Але це ж маленьке містечко і всі один одного знають в обличчя. І коли в натовпі половина агресивно налаштованих була їм невідома і вони не знали, хто ці люди …” – сказала Зоряна Скалецька.
- З Уханя громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.
- Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів з людьми, які були евакуйовані з китайського міста Ухань, в обсервації.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту.
- У поліції Полтавської області відкрили п’ять кримінальних справ через зіткнення в Нових Санжарах.