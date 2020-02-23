Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що міністерство зробило всі необхідні кроки для інформування населення про коронавіруси, але люди їх "не чують".

Про це вона розповіла в інтерв’ю Deutsche Welle.

“Інформування і про коронавірус, і про його особливості, і стан захворюваності в Україні, і про те, як будемо здійснювати евакуацію – ми проводили досить багато брифінгів. Хоча завжди можна сказати, що їх було мало. Але мене завжди дивувало, чому в ЗМІ вони розходилися так погано. Тобто нікому не було цікаво превентивно інформувати населення, а канали інформування, такі як пресконференції, брифінги або сайт – не всі заходять і читають. Друга історія: ми говорили, що це безпечно, ми зробили всі необхідні заходи, але те, що люди говорили на вулицях – що треба спалити, що всі вимруть … Це не те, що ми говорили. Це явно було затягування людей в дивні повідомлення, які невідомо ким передавалися”, – зазначила Скалецька.

А ще міністр підкреслила, що багато жителів Нових Санжар не знали деяких людей в цьому натовпі.

“Але це ж маленьке містечко і всі один одного знають в обличчя. І коли в натовпі половина агресивно налаштованих була їм невідома і вони не знали, хто ці люди …” – сказала Зоряна Скалецька.