Мережа супермаркетів “Сільпо” припиняє постачання продукції бренду YARO, власниця якого опублікувала фото з Червоної площі у Москві та глузливий анекдот про бандерівців.

Про це у коментарі #Буквам повідомив керівник пресслужби Fozzy Group, до якої входить “Сільпо”, Іван Пальчевський.

“Сільпо” було прийнято рішення про виведення продукції ТМ YARO з асортименту. Більше постачання не буде”, – заявив Пальчевський.

Прессекретар Fozzy Group наголосив, що в онлайн-магазині “Сільпо” вже зовсім немає вказаного товару. Наразі триває процес зняття усієї продукції YARO з полиць у супермаркетах.

“Це не миттєва історія, але сподіваюся, що до п’ятниці впораємося”, – додав Пальчевський.

Нагадаємо, що у неділю, 17 жовтня, активіст Сергій Стерненко опублікував у соцмережах скриншот допису з Instagram-акаунту Юлії Прівалової @yuliak89. На ньому можна побачити власне Юлію та її чоловіка — Даніїла Прівалова. Вони позують на Червоній площі в Москві.

Один з користувачів звинуватив подружжя в сепаратизмі, на що Прівалова відповіла анекдотом про москаля і бандерівця, який “нас**в в штани”.