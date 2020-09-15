Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що у межах розслідування корупційної схеми отримання неправомірної вигоди через використання повноважень нардепа, НАБУ і САП скерували до Генерального прокурора проєкт повідомлення про підозру. Однак станом на сьогодні листи залишилися без відповіді, що унеможливлює притягнення до відповідальності усіх учасників злочину.

Влітку 2020 року НАБУ отримало оперативну інформацію про існування організованої групи, учасники якої отримують неправомірну вигоду за використання законних повноважень та обов’язків народних депутатів України. Для встановлення усіх учасників злочинного угрупування та оперативного документування їхньої діяльності Бюро розробило спеціальну операцію з включення до її складу детектива НАБУ “під прикриттям”.

У межах операції детектив “під прикриттям” у ролі представника промислової компанії познайомився з одним з учасників угрупування та повідомив йому, що умовою інвестування в Україну є створення необхідних правових підстав для перероблення твердих побутових відходів. З цією метою учасник злочину познайомив детектива з нардепом, який у завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду у сумі 13 тис. дол. за внесення пропозицій до законопроєкту та надалі 200 тис. дол. для підкупу народних депутатів-членів Комітету.

У середині серпня детектив “під прикриттям” передав першу частину неправомірної вигоди посереднику. 26-27 серпня співучасники планували отримати ще одну частину коштів. За обставин, які зараз з’ясовує слідство, Національне бюро було вимушене припинити подальше виконання спеціального завдання.

За даними НАБУ, у межах розслідування зібрано докази для повідомлення про підозру народному депутату України у вчиненні злочинів, передбачених ст. 368 КК та ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України. Але таку підозру може підписати виключно Генеральний прокурор.