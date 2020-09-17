Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Відповідне оголошення під кінець сьогоднішнього засідання Верховної Ради зробив перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук.

“Відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради України та згідно з рішенням депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” від 14 вересня 2020 року, повідомляю про виключення зі складу фракції… народного депутата України Юрченка Олександра Миколайовича”, – заявив Стефанчук.

Як відомо, 13 вересня нардеп Гео Лерос зробив чергову гучну заяву – він повідомив, що проти його вже колишнього колеги по фракції Олександра Юрченка проводяться слідчі дії НАБУ за лобіювання інтересів по законопроєкту про відходи. Лерос стверджував, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата Юрченка, який взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами. Ні Офіс генпрокурора, ні НАБУ спочатку жодним чином не відреагували на слова депутата.

Згодом голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія повідомив, що Юрченко має намір вийти з фракції до тих пір, поки не доведе свою невинуватість у справі щодо отримання хабаря його “довіреною особою”.

15 вересня Національне антикорупційне бюро України опублікувало відеоматеріали, де довірена особа нардепа Юрченка домовляється з детективом НАБУ про хабар в 200 000 доларів за внесення правок по зеленому тарифу в законопроєкт про управління відходами.

На відео також присутній і Юрченко, який говорить про “плюшки”, які він хоче отримати за роботу.

Увечері суд обрав запобіжний захід Івану Фіщенку, якого НАБУ підозрює у хабарництві і змові з народним депутатом Юрченком. Його заарештували з можливістю внесення застави.