Про це повідомили в пресслужбі САП.
Зазначається, що дії народного обранця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, а також підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб).
Так, у рамках досудового розслідування детективами Національного антикорупційного бюро встановлено, що Юрченко у завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду у сумі 13 тис. дол. США за внесення пропозицій до законопроєкту та надалі 200 тис. дол. США для підкупу народних депутатів-членів Комітету за голосування за подані ним пропозиції.
У середині серпня поточного року, правоохоронці зафіксували факт передачі та отримання народним депутатом через посередника першої частини обумовлених коштів.
26-27 серпня 2020 року була запланована передача другої частини коштів. Проте подальше виконання спеціального завдання було зупинене.
Нагадаємо, Олександра Юрченка, навколо якого розгорівся корупційний скандал, сьогодні офіційно виключили з фракції “Слуги народу”.
Як відомо, 13 вересня нардеп Гео Лерос зробив чергову гучну заяву – він повідомив, що проти його вже колишнього колеги по фракції Олександра Юрченка проводяться слідчі дії НАБУ за лобіювання інтересів по законопроєкту про відходи. Лерос стверджував, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата Юрченка, який взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами. Ні Офіс генпрокурора, ні НАБУ спочатку жодним чином не відреагували на слова депутата.
- Згодом голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія повідомив, що Юрченко має намір вийти з фракції до тих пір, поки не доведе свою невинуватість у справі щодо отримання хабаря його “довіреною особою”.
- 15 вересня Національне антикорупційне бюро України опублікувало відеоматеріали, де довірена особа нардепа Юрченка домовляється з детективом НАБУ про хабар в 200 000 доларів за внесення правок по зеленому тарифу в законопроєкт про управління відходами.
- На відео також присутній і Юрченко, який говорить про “плюшки”, які він хоче отримати за роботу.
- Увечері суд обрав запобіжний захід Івану Фіщенку, якого НАБУ підозрює у хабарництві і змові з народним депутатом Юрченком. Його заарештували з можливістю внесення застави.
- 15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що поки немає достатніх підстав для оголошення підозри нардепу Олександру Юрченку у справі про отримання хабара. Сьогодні ж стало відомо, що Венедіктова все ж підписала повідомлення про підозру Юрченку та клопотання про обрання запобіжного заходу – утримання під вартою.