Сьогодні, 17 вересня, прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури повідомив про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов’язків народному депутату України — членові комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олександру Юрченку.

Про це повідомили в пресслужбі САП.

Зазначається, що дії народного обранця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі, а також підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб).

Так, у рамках досудового розслідування детективами Національного антикорупційного бюро встановлено, що Юрченко у завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду у сумі 13 тис. дол. США за внесення пропозицій до законопроєкту та надалі 200 тис. дол. США для підкупу народних депутатів-членів Комітету за голосування за подані ним пропозиції.

У середині серпня поточного року, правоохоронці зафіксували факт передачі та отримання народним депутатом через посередника першої частини обумовлених коштів.

26-27 серпня 2020 року була запланована передача другої частини коштів. Проте подальше виконання спеціального завдання було зупинене.

Нагадаємо, Олександра Юрченка, навколо якого розгорівся корупційний скандал, сьогодні офіційно виключили з фракції “Слуги народу”.

Як відомо, 13 вересня нардеп Гео Лерос зробив чергову гучну заяву – він повідомив, що проти його вже колишнього колеги по фракції Олександра Юрченка проводяться слідчі дії НАБУ за лобіювання інтересів по законопроєкту про відходи. Лерос стверджував, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата Юрченка, який взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами. Ні Офіс генпрокурора, ні НАБУ спочатку жодним чином не відреагували на слова депутата.