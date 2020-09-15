Суд обрав запобіжний захід Івану Фіщенку, якого Національне антикорупційне бюро підозрює у хабарництві та змові з народним депутатом від "Слуги народу" Олександром Юрченком. Його заарештували з можливістю внесення застави.

Таке рішення прийняла суддя Вищого антикорупційного суду.

Так, Фіщенка взяли під варту на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 1 мільйона 552 тисяч гривень.

Під час судового засідання детектив Національного антикорупційного бюро та прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили застосувати до Фіщенка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн 658 грн.

Фіщенко просив суд відмовити в задоволенні клопотання про його арешт.

“Відмовити звичайно, тому що прокурори прослухали там якісь записи якихось людей, зробили з цього свої умовиводи, що я людина, яка в цій країні може міняти все, як хоче”, – сказав Фіщенко.