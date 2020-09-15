Таке рішення прийняла суддя Вищого антикорупційного суду.
Так, Фіщенка взяли під варту на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 1 мільйона 552 тисяч гривень.
Під час судового засідання детектив Національного антикорупційного бюро та прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили застосувати до Фіщенка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 5 млн 658 грн.
Фіщенко просив суд відмовити в задоволенні клопотання про його арешт.
“Відмовити звичайно, тому що прокурори прослухали там якісь записи якихось людей, зробили з цього свої умовиводи, що я людина, яка в цій країні може міняти все, як хоче”, – сказав Фіщенко.
- 13 вересня нардеп Гео Лерос зробив чергову гучну заяву – він повідомив, що проти його вже колишнього колеги по фракції Олександра Юрченка проводяться слідчі дії НАБУ за лобіювання інтересів по законопроєкту про відходи. Лерос стверджував, що НАБУ нібито затримало на хабарі помічника депутата Юрченка, який взяв перші 13 тисяч з 200 тисяч доларів, які передбачались за законопроєкт, пов’язаний з побутовими відходами. Ні Офіс генпрокурора, ні НАБУ спочатку жодним чином не відреагували на слова депутата.
- Напередодні голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія повідомив, що Олександр Юрченко має намір вийти з фракції до тих пір, поки не доведе свою невинуватість у справі щодо отримання хабаря його “довіреною особою”.
- Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що наразі немає достатніх підстав для оголошення підозри нардепу від “Слуги народу” Олександру Юрченку у справі про отримання хабаря, який нібито призначався для нього.