Наразі немає достатніх підстав для оголошення підозри нардепу від "Слуги народу" Олександру Юрченку у справі про отримання хабара, який нібито призначався для нього.

Про це заявила, виступаючи з трибуни Верховної Ради України, генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє кореспондент #Букв.

Вона запевнила, що у неї “немає різниці між людьми”.

“Я допоможу захиститися будь-якій особі, але й допоможу відправити за грати будь-кого, якщо будуть достатні підстави і докази злочину”, – повідомила генпрокурор.

Венедіктова уточнила, що прийшла в Раду, щоб звернутися до залу, в тому числі через ситуацію навколо Юрченка.

“Те, заради чого я сюди прийшла. Я ховатися не збираюся… Хочу коротко звернутися до залу. Я можу вас розчарувати. Але в цій державі дійсно йде кілька справ, розслідувань по багатьом народним обранцям. І результати цих розслідувань ми побачимо… Може скластися враження, що генеральний прокурор намагається когось захистити, відбілити – ні, я нікого не буду покривати. Якщо є склад злочину, доведений склад злочину, то конкретний депутат буде притягнутий до відповідальності. Я можу назвати прізвище – це народний депутат Юрченко. Людина з особливим процесуальним статусом”, – зазначила вона.

Венедіктова додала, що перш ніж підписати підозру, вона повинна знати час, місце, спосіб обговорення нардепом і його помічником неправомірної вигоди та інші деталі.

“Єдиними фактичними обставинами, які можна назвати доведеними, є факт обговорення внесення змін до законодавства, прийняття підготовлених пропозицій змін до закону, обіцянка нардепа передати їх на опрацювання юристам”, – повідомила Венедіктова.

“Чи можна ставити питання про звинувачення нардепа за встановленими вищевказаними фактами на сьогоднішньому етапі слідства? На мою думку, без встановленого факту використання службового становища для одержання неправомірної вигоди, факту отримання неправомірної вигоди повідомити комусь про вчинення такого посадового злочину неможливо. А матеріали, які мені сьогодні надали, не містять таких відомостей”, – наголосила генпрокурор.

Вона додала, що лист від керівництва Національного антикорупційного бюро та чернетку підозри вона отримала о 17:20 14 вересня, але серед цих документів не було матеріалів кримінального провадження.

“Ми готові вивчити матеріали кримінального провадження. Якщо буде достатньо підстав повідомити про підозру – я це зроблю і повідомлю”, – заявила вона.

Також Венедіктова повідомила, що “матеріали досудового слідства просто зливаються деяким депутатам або в ЗМІ”.