Скандал із продажем волонтерських бронежилетів: влада заперечує причетність, а «Епіцентр» розірвав співпрацю з «Венето»

Нещодавно стало відомо, що у Черкасах в одному з гіпермаркетів торговельної мережі "Епіцентр К" продають ймовірно волонтерські бронежилети. Служба безпеки України почала розслідування цієї справи, і в результаті компанія "Епіцентр" розірвала співпрацю з "Венето", які й були на папері постачальниками цих засобів захисту для військових.

Про це повідомляють #Букви.

17 травня громадське об’єднання оборонного сектору “Львівський оборонний кластер” опублікувало кадри, де подаровані ними для ЗСУ бронежилети продаються в “Епіцентрі”. На початку повномасштабного вторгнення Росії Міністерство оборони України визначило ЛОК основним координатором волонтерського руху з виробництва бронежилетів.

“Нещодавно отримали повідомлення одразу від кількох волонтерів, що у мережі торговельних центрів «Епіцентр» продають бронежилети, які схожі на наші!”, – написали волонтери.

За допомогою та роз’ясненням ситуації ЛОК звернулися до Служби безпеки України.

Того ж дня компанія “Епіцентр К” відреагувала на скандал. Представники компанії заявили, що бронежилети ТЕМ1, ТЕМ2 були поставлені в мережу торговельних центрів “Епіцентр К” компанією “Група Венето”.

“Компанія “Група Венето” надала всі необхідні документи на товар: товарні накладні, сертифікати випробувань та якості. Відповідно, ТОВ “Епіцентр К” правомірно закупив сертифікований товар з усіма підтверджуючими документами”, – повідомила пресслужба компанії.

“Епіцентр К” пішли на співпрацю з СБУ, надали усі документи та продемонструвала приміщення, де працівники “Групи Венето” ймовірно виробляли бронежилети.

19 травня СБУ сповістили про результати розслідування: бронежилети дійсно мали потрапити до ЗСУ, а не на полиці магазину. Зокрема, встановили, що ділки намагались незаконно продати понад 1000 бронежилетів, загальна вартість яких складає понад 12 000 000 гривень.

Ці бронежилети виготовили ЛОК і відправили на Черкащину. Надалі їх, через Черкаську військову адміністрацію, повинні були передати на потреби оборони. Однак, вони потрапили в “Епіцентр”.

Як вони опинилися там, описав очільник Черкаської ОВА Ігор Табунець. За його словами, ОВА отримало 1000 тканинних плитоносок (полегшена версія “класичного” бронежилета). Вони були передані, відповідно до договорів відповідального зберігання, на одне з комерційних підприємств Черкас. Саме це підприємство мало виготовити бронеплити, згідно з укладеними договорами. І після того уже готові бронежилети передати для захисників України. Табунець заперечує причетність Черкаської ОВА до того, що ці бронежилети потрапили на продаж.

“Жодного стосунку ОВА до питання комерційної реалізації бронежилетів не має”, – стверджує він.

Згідно з повідомленням пресслужби компанії “Епіцентр К” для ЗМІ про те, мережа “Епіцентр” знімає з продажу всю продукцію від постачальника “Група Венето”, яка має ознаки товару військового призначення.

Також у компанії зазначили, що “Епіцентр” припиняє усі взаємовідносини з контрагентом до завершення результатів розслідування компетентних органів.

Якщо вина ТОВ “Група Венето” буде доведена, “Епіцентр К” планує подати до суду до компанії з метою компенсації матеріальних та репутаційних втрат, спричинених постачанням продукції гуманітарного призначення.

Епіцентр підписав договір про постачання бронежилетів з мережею “Група Венето” в середині квітня. При цьому постачальник надав компанії всі необхідні документи на товар: товарні накладні, сертифікати випробувань та якості.

“ТОВ “Епіцентр К” правомірно закупив сертифікований товар з усіма підтверджуючими документами”, – наголошується у повідомленні.









Скандал із продажем волонтерських бронежилетів: влада заперечує причетність, а «Епіцентр» розірвав співпрацю з «Венето» // 5 фото

Довідка:

“Епіцентр К” – мережа торговельних центрів, лідер ринку роздрібної торгівлі в Україні. Власниками компанії є Олександр і Галина Гереги (подружжя). Станом на 24 лютого 2022 року торгова мережа компанії налічувала 80 торгових центрів “Епіцентр” та “Нова лінія”. Компанія з перших днів війни допомагає українській армії та населенню, що постраждало російської агресії. Загальна сума допомоги, яку компанія направила на підтримку країни з початку повномасштабної війни, вже перевищила 300 млн грн.

“Група Венето” – український виробник матраців та меблів. Власники компанії – Світлана та Юрій Бродські – дружина та син бізнесмена та депутата 3 скликання Михайла Бродського, який також є головою редакційної ради видання “Обозреватель” (про що йдеться на сторінці в “Вікіпедії”) і ТМ “Обозреватель”. Про належність “Обозревателя” ТОВ “Золота середина” (власником якої є члени його родини) вказано й на сайті видання.