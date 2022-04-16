Запланований виступ казахського коміка Нурлана Сабурова в Центрі виконавських мистецтв North Shore в Скокі, США скасували на тлі негативної реакції мешканців через відмову стендапера засудити вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє чиказький місцевий телеканал WGN9.

Шоу в Скокі запланували на суботу ввечері й квитки розпродали протягом кількох місяців. Однак місцеве керівництво зустрілося з Українським конгресовим комітетом Америки, аби ухвалити рішення про скасування заходу.

Водночас мешканець Лос-Анджелеса Деніел Тонкопі у Facebook написав, що концерт “путінського клоуна” в Чикаго скасовано силами української діаспори, двох консулів України, Українського Національного Конгресу та великої кількості “вдячних” глядачів Сабурова.

В афіші чиказького North Shore Center більше немає концерту Сабурова, проте на сайті стендапера він досі є. Також він вже виступив у Маямі 14-15 квітня та має виступити 17-го у Нью-Йорку.

Однак вже вчора 14 квітня у Маямі охоронці ретельно оглядали глядачів, які прийшли на концерт коміка. У них переглядали телефони та записи в соцмережах. Загалом на концерт не допустили близько 150 осіб, які демонстрували антивоєнну позицію у зв’язку з російським вторгненням в Україну.

Сабуров зіткнувся з критикою через те, що не висловився публічно проти російської повномасштабної агресії в Україні. Мовчання зберігають і колеги Сабурова у шоу “Що було далі”. Варто зазначити, що автором проєкту є В’ячеслав Дусмухаметов, креативний продюсер телеканалу ТНТ, який належить державному холдингу “Газпром-медіа”.

Проте мовчання щодо злочинів РФ в Україні не єдина причина обурення громадськості. Найбільший скандал відбувся на концерті в Сан-Франциско. Протягом виступу Сабурова українка Юлія Косівчук піднялася на сцену до коміка у білій сукні з червоними плямами, які символізували вбитих та зґвалтованих окупантами жінок. У відповідь Сабуров невдало пожартував: “Вибачте, це місячні? Що відбувається? Даремно я, звичайно, дружину покликав”.

“Ні, покидьку, це в мене на місячні, як ти, недолуго перднув своїм ротом, це я – Україна! І поки ти тут заробляєш бабло, розважаючи кончених рабів — я стікаю кров‘ю! Після того, як я отака прорвалася на сцену, холопи продовжували ржати. Та мавпочка з тарілками у їхньому мозку невмируща. Лише кілька молодих людей вийшли із залу”, — зазначила активістка.

Після цього інциденту соцмережами поширилася ілюстрація щодо ситуації, яку відтворили користувачка @leralytvyn в Instagram.

ДОВІДКА. Нурлан Сабуров – казахський та російський стендапер, відомий як ведучий шоу на YouTube “Що було далі!”.