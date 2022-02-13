12 лютого відбувся фінал національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення". Серед 8 кандидатів перемогу здобула Alina Pash, яка за результатами суддівського та глядацького голосувань отримала 15 балів. Проте не всі учасники нацвідбору та глядачі вірять у те, що результати глядацького голосування є чесними.

Про це йдеться в офіційній заяві “Суспільного”.

Організатори конкурсу зазначили, що глядачі та фанати мають немало запитань до того, як відбувалась організація конкурсу, тому вони вирішили відповісти на них.

Одне із перших питань – технічні проблеми, які виникли під час прямого ефіру. Відомо, що оголошуючи результати глядацького голосування ведучі нацвідбору невірно озвучили отримані учасниками бали. Після цього з головного екрану зникла таблиця з результатами голосування, яку до кінця ефіру так і не включили знову.

“Суспільний мовник просить вибачення у глядачів, та учасників Michael Soul, гурту “Our Atlantic” та Barleben”, – йдеться у заяві.

За детальним поясненням ситуації “Суспільне” звернулось до свого підрядника-виробника телеверсії нацвідбору “Євробачення” ТОВ “Френдс Про ТВ”.

У компанії-підряднику вже відповіли, що редакторка, яка озвучувала результати голосування у навушник ведучого Тімура Мірошниченка, переплутала стовпчики та почала читати вже підсумкові результати голосування замість результатів голосування від глядачів.

“Це спантеличило і ведучого, і графічного редактора, який виводив таблицю з результатами на екран. Через намагання внести у файл правки відбувся збій і таблиця зникла з екрана. Ми просимо вибачення за такі незручності та за той стрес, який пережив Тімур”, – пояснив продюсер та керівник “Френд про ТВ” Олексій Гончаренко.

Щодо питання достовірності результатів нацвідбору, то за них відповідало ТОВ “Аудиторська фірма PwC”. Ця компанія вже шість років поспіль є незалежним консультантом та аудитором перевірки правильного підрахунку голосів на нацвідборі.

Партнер “PwC” в Україні Олена Волкова зауважила, що результати суддівського та глядацького голосувань були перевірені на правильність, після чого їх у конверті передали ведучим.

“Від імені нашої команди в Україні та особисто від себе висловлюю підтримку ведучим, суддям та учасникам, які гідно тримались у прямому ефірі”, – зазначила Волкова.

14 лютого о 15:00 Суспільний мовник разом із “Френд Про ТВ” проведе пресконференцію для ЗМІ.

У “Суспільному” також додають, що фінал нацвідбору на телеканалі “UA: ПЕРШИЙ” дивилось понад 2,5 млн глядачів. Ще понад 600 тисяч глядачів слідкували за фіналом нацвідбору на офіційній YouTube-сторінці мовника.