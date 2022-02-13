Про це йдеться в офіційній заяві “Суспільного”.
Організатори конкурсу зазначили, що глядачі та фанати мають немало запитань до того, як відбувалась організація конкурсу, тому вони вирішили відповісти на них.
Одне із перших питань – технічні проблеми, які виникли під час прямого ефіру. Відомо, що оголошуючи результати глядацького голосування ведучі нацвідбору невірно озвучили отримані учасниками бали. Після цього з головного екрану зникла таблиця з результатами голосування, яку до кінця ефіру так і не включили знову.
“Суспільний мовник просить вибачення у глядачів, та учасників Michael Soul, гурту “Our Atlantic” та Barleben”, – йдеться у заяві.
За детальним поясненням ситуації “Суспільне” звернулось до свого підрядника-виробника телеверсії нацвідбору “Євробачення” ТОВ “Френдс Про ТВ”.
У компанії-підряднику вже відповіли, що редакторка, яка озвучувала результати голосування у навушник ведучого Тімура Мірошниченка, переплутала стовпчики та почала читати вже підсумкові результати голосування замість результатів голосування від глядачів.
“Це спантеличило і ведучого, і графічного редактора, який виводив таблицю з результатами на екран. Через намагання внести у файл правки відбувся збій і таблиця зникла з екрана. Ми просимо вибачення за такі незручності та за той стрес, який пережив Тімур”, – пояснив продюсер та керівник “Френд про ТВ” Олексій Гончаренко.
Щодо питання достовірності результатів нацвідбору, то за них відповідало ТОВ “Аудиторська фірма PwC”. Ця компанія вже шість років поспіль є незалежним консультантом та аудитором перевірки правильного підрахунку голосів на нацвідборі.
Партнер “PwC” в Україні Олена Волкова зауважила, що результати суддівського та глядацького голосувань були перевірені на правильність, після чого їх у конверті передали ведучим.
“Від імені нашої команди в Україні та особисто від себе висловлюю підтримку ведучим, суддям та учасникам, які гідно тримались у прямому ефірі”, – зазначила Волкова.
14 лютого о 15:00 Суспільний мовник разом із “Френд Про ТВ” проведе пресконференцію для ЗМІ.
У “Суспільному” також додають, що фінал нацвідбору на телеканалі “UA: ПЕРШИЙ” дивилось понад 2,5 млн глядачів. Ще понад 600 тисяч глядачів слідкували за фіналом нацвідбору на офіційній YouTube-сторінці мовника.
- Нагадаємо, що в українському нацвідборі на міжнародний пісенний конкурс “Євробачення 2022” перемогла артистка Alina Pash, яку раніше звинувачували у тому, що вона відвідувала окупований Росією Крим, прилетівши з Москви.
- Після цього Олег Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra, який, згідно з результатами Нацвідбору до міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення-2022” зайняв друге місце, звинуватив організаторів у фальсифікаціях.
- Також #Букви розповідали про концертні тури Alina Pash по Росії та проєкт «Delicious Ladies».