Про це поінформувала на своїй сторінці в Facebook депутатка від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко та опублікувала відповідні фото.
За її словами, туфлі міністру вручили депутатки з “ЄС”.
Приводом є скандал навколо тренувань до військового параду з нагоди Дня Незалежності, під час яких курсантки маршують у туфлях на підборах.
“Депутатки “Європейської Солідарності” вручили міністру Тарану і Верховному Головнокомандуючому Зеленському підбори. Нехай сходять в них на парад!” – написала Геращенко.
Варто зазначити, що на початку сьогоднішнього засідання спільну заяву від кількох фракцій з приводу тренувань курсанток озвучила віцеспікерка Олена Кондратюк. Вона закликала провести службове розслідування та “доповісти суспільству, хто прийняв таке рішення; відзвітувати, скільки коштів було витрачено на закупівлю цього взуття з наших податків і хто понесе матеріальну відповідальність за це”.
Під час виступу туфлі стояли на трибуні. Їх вручили міністру Тарану після озвучення заяви.
Варто зазначити, що сьогодні у Верховній Раді проходить година запитань до уряду. Саме тому міністр оборони присутній на засіданні.
- Нагадаємо, що напередодні Міністерство оборони України показало фото з тренувань до військового параду на День Незалежності, під час яких курсантки маршують у туфлях на підборах. На фото можна побачити, як курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка крокують в однакових футболках, камуфляжних штанах, на ногах — черевики на підборах. Викладач ВІКНУ майор Євген Балабушка пояснив, що у такий спосіб курсантки тренуються, оскільки на параді будуть у парадній формі, без зброї й так само на підборах.