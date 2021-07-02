У п’ятницю, 2 липня, у залі засідань Верховної Ради міністру оборони України Андрію Тарану вручили туфлі на підборах.

Про це поінформувала на своїй сторінці в Facebook депутатка від “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко та опублікувала відповідні фото.

За її словами, туфлі міністру вручили депутатки з “ЄС”.

Приводом є скандал навколо тренувань до військового параду з нагоди Дня Незалежності, під час яких курсантки маршують у туфлях на підборах.

“Депутатки “Європейської Солідарності” вручили міністру Тарану і Верховному Головнокомандуючому Зеленському підбори. Нехай сходять в них на парад!” – написала Геращенко.

Варто зазначити, що на початку сьогоднішнього засідання спільну заяву від кількох фракцій з приводу тренувань курсанток озвучила віцеспікерка Олена Кондратюк. Вона закликала провести службове розслідування та “доповісти суспільству, хто прийняв таке рішення; відзвітувати, скільки коштів було витрачено на закупівлю цього взуття з наших податків і хто понесе матеріальну відповідальність за це”.

Під час виступу туфлі стояли на трибуні. Їх вручили міністру Тарану після озвучення заяви.

Варто зазначити, що сьогодні у Верховній Раді проходить година запитань до уряду. Саме тому міністр оборони присутній на засіданні.